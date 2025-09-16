La fecha de Amor y Amistad está a la vuelta de la esquina y es la oportunidad perfecta para que los novios, pretendientes, amigos y familias se unan en un momento en el que puedan compartir de la gastronomía, el arte, los viajes, la fiesta y la naturaleza. Por eso, Pulzo le contará sobre los planes que están activos en Bogotá para esta jornada que se celebrará este sábado 20 de septiembre (el tercer sábado del mes).

Aunque hay planes cerca de la capital como el de visitar la ‘tierra de Cupido’, que está a dos de la ciudad, es entendible que algunos prefieren evitar salir para no aguantar trancones de regreso a casa, ya que para celebraciones como esta suelen presentarse duros embotellamientos en las entradas a Bogotá, debido a la alta afluencia de capitalino que arman actividades en los municipios aledaños.

De acuerdo con datos de la Alcaldía Distrital, varios establecimientos comerciales tendrán atención el sábado hasta las 9:00 p. m. y algunos hasta la media noche del domingo 21 de septiembre. Adicionalmente, estos son los planes recomendados para Amor y Amistad en Bogotá en 2025:

Picnic en el Parque Simón Bolívar o Jardín Botánico: puede llevar una canasta con comida, bebidas y pasar una tarde inolvidable junto a su ser querido.

Caminata por los cerros orientales: madrugue para hacer senderismo y termine con un desayuno.

Ciclovía el domingo: transitar la ciudad en bicicleta y aprovechar para comprar los productos que allí se ofrecen y que se adaptan a todos los gustos.

Una cena romántica en los restaurantes con vista a la ciudad, como La Calera (Cundinamarca) o Monserrate que ofrecen una panorámica única de Bogotá iluminada.

Cenas en lugares como Andrés Carne de Res o Céntrico combinan ‘shows’ en vivo y gastronomía para parejas.

Catar vino o cerveza artesanal en barrios de Chapinero y Usaquén para v brindar por el amor.

Ir a una obra de teatro o ‘stand up comedy’ en Chapinero o Teusaquillo, ideales para una cita llena de cultura, risa y muchas emociones.

Aprovechar el horario nocturno del Museo Nacional o el MAMBO, los cuales suelen contar con horarios extendidos y actividades especiales.

Disfrutar de una maratón de películas en la Cinemateca Distrital.

¿Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia 2025?

Colombia se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: el Día del Amor y la Amistad. A diferencia de otros países que festejan esta fecha el 14 de febrero, los colombianos tienen una tradición particular que sitúa el festejo en el tercer sábado de septiembre. Este año 2025, la fecha elegida para honrar los lazos afectivos y la camaradería será el sábado 20 de septiembre, una jornada que promete estar llena de detalles, reencuentros y celebraciones especiales.

La conmemoración del Día de Amor y Amistad es una de las más emblemáticas en el calendario colombiano, y se caracteriza por el popular juego del amigo secreto, donde grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo intercambian regalos de forma anónima. Durante toda la semana previa, se respira un ambiente festivo y de compañerismo, que culmina el sábado con reuniones, cenas y eventos sociales. La fecha es una excelente oportunidad para que las personas expresen su afecto, fortalezcan sus relaciones y se regalen momentos inolvidables.

