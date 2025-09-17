Marissa Laimou, una de 28 años y heredera de una familia influyente de Grecia, falleció en Londres y su cuerpo fue hallado en su apartamento luego de sufrir una picadura de insecto que desencadenó complicaciones severas, pese a que ya había vencido un cáncer de mama.

(Vea también: [Video] Policía fuera de servicio enfrentó a ladrón en motocicleta y delincuente murió)

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, Lemos presentó fiebre, mareos y fuerte comezón por varios días. Fue atendida en dos hospitales distintos, pero en ninguno le indicaron hospitalización. Su madre reveló que los síntomas eran preocupantes, pero no se le dio seguimiento hospitalario adecuado.

Tres días antes de su muerte recibió atención médica a domicilio, donde le recetaron paracetamol, pero sin mejoría. Posteriormente, consultó con su oncólogo, dado que recientemente había superado el cáncer.

Lee También

Con la ausencia de mejoría y el empeoramiento del cuadro, llamaron una ambulancia; sin embargo, el personal determinó que no requería hospitalización, le recetaron antibióticos y la devolvieron a su residencia después de diagnosticarla con una simple picadura.

A la mañana siguiente, encontraron a Laimou sin vida en su residencia. Los medios británicos aseguran que la causa fue un choque tóxico, aunque aún no se ha determinado con certeza qué tipo de insecto provocó la reacción.

Un hospital involucrado reconoció que hubo un error grave en el proceso de atención y abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. La madre de Marissa expresó que su hija logró superar el cáncer, pero no pudo sobrevivir a los efectos de una picadura aparentemente inocua.

¿Quién era Marissa Laimou, quien murió luego de una picadura de mosquito?

Laimou también era actriz, participó en obras de teatro como una adaptación de Romeo y Julieta, y trabajaba en un nuevo proyecto artístico. Sus conocidos la describían como una persona talentosa, humilde y comprometida con el arte.

Este caso reaviva el debate sobre la importancia del diagnóstico oportuno, el seguimiento médico adecuado y las condiciones bajo las cuales se toman decisiones clínicas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.