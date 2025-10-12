Un accidente aéreo ocurrido la tarde de este sábado en Huntington Beach, California, dejó cinco personas heridas, entre ellas tres peatones, luego de que un helicóptero se estrellara sobre un puente peatonal cercano a la playa. El hecho ocurrió hacia las 2:00 p. m. (hora local), en medio de una jornada concurrida por el evento Cars ‘N Copters on the Coast, que reúne cada año a aficionados de autos de lujo y aeronaves.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la ciudad de Huntington Beach, la aeronave cayó en el estacionamiento ubicado entre Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard, justo frente al hotel Hyatt Regency, en la reconocida Pacific Coast Highway. En videos difundidos por testigos se observa el momento en que el helicóptero pierde estabilidad, gira bruscamente y se precipita entre palmeras antes de impactar contra el suelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TN – Todo Noticias (@todonoticias)

“Estábamos en la playa, escuchamos un fuerte ‘pop, pop’ y cuando volteamos, vimos el helicóptero cayendo”, relató uno de los testigos al medio local ABC7.

El Departamento de Policía de Huntington Beach confirmó que dos personas iban a bordo del helicóptero y lograron ser rescatadas con vida, aunque no se precisó la gravedad de sus heridas. Tres transeúntes también resultaron lesionados. Todos fueron trasladados a hospitales de la zona.

El área fue acordonada por unidades de emergencia mientras los bomberos contenían posibles focos de incendio y retiraban los restos del helicóptero. “Esto pudo haber sido mucho peor; había cientos de personas reunidas en ese momento”, comentó otro testigo.

Quién era el piloto del helicóptero que chocó en California

Horas después del accidente, medios como The Mirror y Daily Mail, en su versión estadounidense, identificaron al piloto como Eric Nixon, un entusiasta de la aviación conocido en redes sociales por realizar maniobras arriesgadas a baja altitud y gran velocidad.

Eric Nixon and four others were hospitalized after their 1980 Bell 222 helicopter crashed while participating in the Cars ‘N Copters fundraising event in Huntington Beach, California, on Saturday. Despite the crash, organizers said the event will still proceed on Sunday; the… https://t.co/S3Sg7BEKQ8 pic.twitter.com/p8FalDXxgn — GeoTechWar (@geotechwar) October 12, 2025

Su yerno, Jerry Miller, confirmó su identidad y estado de salud:

“Está en el hospital con costillas rotas, vértebras aplastadas y varios moretones”, dijo en declaraciones a periodistas.

Nixon, quien ha compartido en Instagram videos de sus vuelos extremos, es descrito por sus allegados como un hombre que “vivía y respiraba helicópteros”. En una publicación reciente, escribió: “Si el clima empeora, mejor aterrizar y esperar. ¡La seguridad primero!”

Qué se sabe del helicóptero que cayó

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) asumieron la investigación para determinar las causas del siniestro. Ambas agencias fueron notificadas poco después del impacto, aunque debido al cierre parcial del Gobierno estadounidense, advirtieron que podrían demorar en responder a consultas oficiales.

El helicóptero estaba programado para participar en la exhibición Cars ‘N Copters, que aún seguía en pie para el domingo, según confirmaron las autoridades locales.

El municipio recordó que Huntington Beach recibe más de 11 millones de visitantes al año, y que este tipo de eventos son habituales en la costa californiana. Sin embargo, el incidente ha despertado preocupación entre residentes y aficionados, que señalan los riesgos de volar a baja altura en zonas concurridas.

“Nunca pensé que algo así pudiera pasar aquí, nunca en un millón de años”, expresó una de las personas que presenció el accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z