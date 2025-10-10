Varios muertos y personas desaparecidas dejó una explosión en la fábrica Accurate Energetic Systems, ubicada en Bucksnort, una zona del condado de Hickman, en Tennessee (Estados Unidos), informaron el viernes las autoridades.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y las autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona mientras avanzan las labores. Imágenes aéreas divulgadas por medios estadounidenses mostraron escombros humeantes, vehículos calcinados y restos dispersos por las instalaciones.

Aunque la oficina del alcalde del condado de Hickman dijo a la AFP que no podía confirmar de momento ninguna muerte ni la causa de la explosión, el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, reportó “algunas” muertes y añadió que varias personas estaban desaparecidas luego de la “explosión de gran magnitud” que envolvió a todo un edificio de las instalaciones.

“En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación”, declaró Davis, según el reporte.

Las autoridades han asegurado el área y advirtieron sobre la posibilidad de explosiones menores en los alrededores mientras continúan las tareas de contención y búsqueda.

Cuál fue la empresa de la explosión en Estados Unidos

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, y en su página de Facebook la compañía indica que fabrica “varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados” para el Departamento de Defensa —“ahora renombrado como el Departamento de Guerra”—, así como para mercados industriales estadounidenses.

Las autoridades locales mantienen el perímetro cerrado y los equipos de emergencia continúan en el sitio. Se recomienda a la población respetar las advertencias oficiales y evitar acercarse a Bucksnort hasta que las autoridades confirmen novedades.

