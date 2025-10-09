El jefe negociador de Hamás, Khalil al Hayya, aseguró este jueves que el grupo palestino recibió garantías directas de Estados Unidos y de otros mediadores sobre el fin de la guerra en la Franja de Gaza, tras meses de enfrentamientos con Israel.

En declaraciones expuestas en el canal Al Jazeera, el dirigente afirmó que la confirmación llegó “por vía oficial” y que los intermediarios —entre ellos Catar y Egipto— también transmitieron el mismo mensaje.

Esperanza de paz en Oriente Medio

El anuncio representa uno de los pasos más significativos desde el inicio del conflicto, en medio de los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington y respaldados por las potencias árabes para consolidar el reciente acuerdo de paz promovido por el presidente Donald Trump.

Aunque Israel no ha hecho comentarios inmediatos, la declaración de Hamás refuerza la expectativa de que el pacto incluya el cese definitivo de hostilidades y la liberación de rehenes, los puntos más sensibles de la negociación que se desarrolla desde El Cairo.

