En medio de los enfrentamientos que se registran este viernes en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, un uniformado de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) resultó gravemente herido luego de que una flecha le atravesara el escudo y se incrustara en su brazo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: En fotos: así quedó policía atacado con las flechas que indígenas lanzaron en Bogotá)

Las impactantes imágenes muestran cómo varios compañeros y personal del Distrito intentaron auxiliar al policía, mientras trataban de extraerle la flecha de gran tamaño, que medía cerca de un metro. La punta atravesó la coraza de protección y quedó incrustada en su extremidad, causando una profunda herida.

El hecho ocurrió en medio de las manifestaciones promovidas por el denominado ‘congreso de los pueblos’, donde algunos participantes, entre ellos indígenas, arremetieron contra los agentes del orden con este tipo de proyectiles.

Lee También

#NoticiaW | Este es uno de los uniformados de la UNDMO de la @PoliciaColombia que resultaron herido por una de las flechas usadas por la guardia indígena en Bogotá.https://t.co/HqhvhykcDO pic.twitter.com/YfMnEqn78x — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 17, 2025

Reportan heridos en manifestaciones frente a la embajada de Estados Unidos

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, varios policías resultaron lesionados por ataques similares, lo que ha provocado gran preocupación entre las autoridades, que mantienen presencia en el sector para contener los disturbios.

La situación sigue siendo monitoreada por los organismos de seguridad, mientras la movilidad en el corredor de la calle 26 continúa seriamente afectada por las confrontaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z