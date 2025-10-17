Una compleja jornada de manifestaciones se vive este viernes en Bogotá, protagonizada por grupos indígenas y colectivos vinculados al llamado ‘congreso de los pueblos’. De acuerdo con reportes oficiales, los enfrentamientos con la Policía se han intensificado, al punto de que varios manifestantes han atacado a los uniformados con flechas, dejando heridos a varios agentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que algunos protestantes utilizan este tipo de armas artesanales en medio de los disturbios, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades. De hecho, W Radio mostró cómo quedó uno de los policías alcanzados por las flechas, que quedó herido en una de sus piernas.

(Vea también: Caos en Bogotá: indígenas lanzaron flechas a la Policía en protestas; hay heridos)

Los desórdenes se concentran principalmente sobre la Avenida El Dorado (calle 26), uno de los corredores más importantes de la capital, a la altura de la Embajada de Estados Unidos. Desde las 3:40 p. m. comenzaron los ataques en la zona diplomática, donde encapuchados e integrantes de comunidades indígenas se enfrentaron con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), causando bloqueos y caos en la movilidad. La Secretaría de Movilidad reportó que los manifestantes se ubicaron entre la carrera 50 y la calle 26, afectando el tránsito en sentido occidente-oriente.

Ante la gravedad de la situación, el sistema Transmilenio suspendió temporalmente la operación en las estaciones Corferias y Ciudad Universitaria – Lotería de Bogotá, mientras la flota hace retornos operativos en los puntos de Corferias y Concejo de Bogotá. Además, las rutas del componente TransMiZonal que transitan por el corredor de la calle 26 fueron desviadas debido a los disturbios.

* Pulzo.com se escribe con Z