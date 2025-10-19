La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue en un capítulo más tenso, luego de las recientes declaraciones de Donald Trump contra Gustavo Petro este domingo 19 de octubre. El presidente del país norteamericano anunció que retiró giros económicos y subsidios a territorio nacional para combatir el narcotráfico en territorio nacional.

Ante esta situación, el presidente colombiano respondió en varias ocasiones a su homónimo estadounidense. Inicialmente, le dijo a Trump que está engañado por sus asesores y le añadió que desconoce del contexto del país sudamericano.

Sin embargo, en un segundo tuit, Petro tildó al mandatario de ignorante al mandatario norteamericano y le pidió que se leyera ‘Cien años de soledad’, la aclamada obra de Gabriel García Márquez.

“Usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como sí lo hizo su encargado de negocios en Colombia, ‘Cien años de soledad’, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad”, dijo Petro a través de ‘X’ (Twitter), quien aseguró que Colombia no ha sido grosera con EE. UU.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.