Por medio de la red social Truth, el presidente estadounidense compartió un video burlándose de sus opositores y resaltando que le gustaría reelegirse de manera indefinida.

Pero el chiste podría volverse algo serio. Los republicanos en Estados Unidos han intensificado las conversaciones sobre una posible tercera candidatura de Donald Trump a la presidencia en 2028.

Este fue el video compartido por Trump en Truth:

Steve Bannon, exasesor del mandatario, afirmó en una entrevista que existen “diferentes alternativas” que permitirían que Trump vuelva a postularse, aunque no especificó cómo.

Estas declaraciones surgen después de que el congresista republicano Randy Fine propusiera derogar la Enmienda 22, la cual impide que una persona sea elegida presidente más de dos veces, detalla Newsweek.

Modificar la Constitución para permitir un tercer mandato enfrentaría grandes obstáculos, ya que requeriría la aprobación de dos tercios del Congreso y de tres cuartas partes de las legislaturas estatales.

Pese a esto, algunos aliados de Trump han impulsado iniciativas como el “Third Term Project”, que busca apoyo para un cambio constitucional, añade ese medio.

Expertos en derecho constitucional, como James Sample, consideran que las propuestas de Bannon son “poco realistas” y que cualquier intento de eludir la prohibición sería un fraude político, agrega esa publicación.

Aunque Trump ha mostrado posturas contradictorias sobre volver a postularse —diciendo en marzo que no bromeaba con la idea y en agosto que “probablemente no” lo haría—, su entorno continúa alimentando las especulaciones sobre una posible candidatura en 2028.

