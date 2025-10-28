La consulta interna del Pacto Histórico tuvo una sorpresa, el ‘influencer’ conocido en redes como ‘Wally’, quien logró el tercer lugar con aproximadamente 5,9 % de sufragios. La destacada votación adquirida por Wally evidencia el creciente poder que han alcanzado los ‘influencers’ y las voces radicales de redes sociales en la escena política colombiana, en especial dentro del espectro de izquierda.

Aun así, hubo contrastes notables en las declaraciones post-elección entre los dos políticos. Mientras Cepeda mantuvo un discurso de unidad y respeto, Wally adoptó un tono agresivo, lleno de insultos y lenguaje vulgar, incluso dirigido a miembros de su propia colectividad y colegas de la consulta. Así lo mencionó María Antonia Pardo, estratega de la campaña de Petro, quien defendió al senador Agmeth Escaf contra los ataques gratuitos de Wally, indicando que “en la política se pueden defender ideas sin necesidad de insultar a los contrarios”.

La popularidad de Wally ha producido un debate en torno a la calidad del discurso político dentro del petrismo, evidenciando una posible degradación discursiva impulsada por su figura como candidato emergente y representante de una corriente más radical dentro del movimiento.

Al respecto, Néstor Morales comparó a Wally con la ‘influencer’ de derecha y señorita Antioquia, Laura Gallego, quien también apareció en un video junto al candidato Santiago Botero promoviendo la violencia contra Petro y Daniel Quintero.

“Esa cultura también está en el petrismo. Ese señor que acaba de elegir Wally, que es candidato del petrismo, ¿no es lo mismo que esta niña, pero del otro lado? Se la pasa en lo mismo y dice que todo el que lo critica a él somos unos hijue… De estos bárbaros hay en los dos lados”, dijo Morales.

Además, el periodista Felipe Zuleta acudió a las posiciones grotescas que en redes ha lanzado este ‘influencer’ y le respondió también con insultos: “¿Qué tal los trinos de ese señor? La ballena, yo le digo la ballena”.

Finalmente, Morales hizo una reflexión sobre la postura de ‘Wally’ y su rol como opinador y ahora figura política: “El señor es el símbolo de la precariedad. No me lo mencione y he sido blanco y el señor montó candidaturas alrededor de quienes creemos que esa es la pobreza intelectual. Esa votación sacaba antes alguien que se dedicaba a estudiar”.

