Alfredo Goldschmidt, reconocido desde 1991 como el gran rabino de la comunidad judía en Colombia, explicó lo que se sabe internacionalmente sobre Lev Tahor, la secta que nació de personas judías, pero sobre la que hay muchas investigaciones y denuncias internacionalmente.

“Dentro de la comunidad judía hay tres corrientes corriente reformista, masortí y ortodoxa. De la corriente ortodoxa surgen algunas sectas, aceptadas, que son ultraortodoxas, que son más observantes. Dentro de las sectas ultraortodoxas o grupos surto ortodoxos salió un grupito, un señor, un rabino que se inventó hace veintipico de años un estilo de vida todavía más loco, más culto, más encerrado. Él logró convencer a algunos judíos que lo siguieron y ya estaban en Israel. Tenían esas túnicas raras y todo el mundo los miraba, pero de alguna manera al principio no había mucha conciencia de que estaban haciendo cosas equivocadas o malas”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.

Dice el rabio que “no había tanta sospecha” de sus acciones y que “todo el mundo los creía unos locos, pero unos locos que no hacían daño”.

Sin embargo, cuenta el rabino Goldschmidt que su situación se empezó a complicar “cuando gente que entraba al grupo, empezaba a rezar mucho y empezabas a cumplir las leyes alimenticias más estrictas y más limitantes que repentinamente“, pero luego, cuando se querían salir no podían hacerlo fácilmente o se podían ir los padres, pero no los hijos. “Como si les hubieran hecho un lavado de cerebro, se empezaron a rebelar contra los padres o solo se podía salir uno de los padres”. Ahí es cuando surgen las denuncias por secuestro.

“A su estilo de vida, con el tiempo, empezaron a buscar gente no judía o gente que quería convertirse al judaísmo”, asegura Goldschmidt. Fue así como empezaron a abrirse camino por varios países del mundo entre Europa, Estados Unidos y más recientemente en Latinoamérica. “En Guatemala hicieron como una colonia agrícola. Era como una finca grande. Después Guatemala los echó y se fueron a Honduras”, contó el rabino.

“No sé cómo logran financiarse para empezar siempre de vuelta, pero realmente son absolutamente rechazados por todos nosotros, por todo el judaísimo organizado, por todas las corrientes, nadie los acepta, nadie, pero siguen haciendo sus fechorías, viviendo su estilo y haciendo mucho daño y el peor daño que nos hace deshacer no nos quedar mal a todos. Mi interpretación es que hay unas personas mayores que creen y los financian. No tengo pruebas, pero es lo que creo“, añadió.

Sobre las denuncias que hay en su contra, el gran rabino de Colombia aseguró que “forzaron a gente joven a casarse con viejos. El abuso sexual está asociado a la formación de pareja. No creo que sea abuso de solteros porque ellos se cuidan enormemente en las leyes sexuales, pero creen que es como en la época prebíblica, en la que una chica de 13 años se casa con un hombre de 30 o 40″.

“No hay que generalizar y decir que todos los judíos ortodoxos somos así. Esto es un grupo de criminales que no se sabe, ni siquiera, si son judíos”, sentenció.

Al escuchar todo esto, Vanessa de la Torre fue sincera y dijo: “Qué cosa tan horrorosa esta gente. Quedé muy impresionada con el rescate de los niños, con todas las imágenes; esos tipos tan locos. Estos son unos locos”.

En total, toda la secta llegó a ser de unos 400 miembros, pero de esos solo llegaron unos poquitos a Colombia. En total fueron encontradas 26 personas en Yarumal, Antioquia, pero 17 de estas personas eran menores de edad. De hecho, 5 de estas personas tenían circular amarilla de Interpol.

