Comprar carro nuevo en Colombia sigue siendo uno de los grandes sueños de muchos hogares, pero los altos precios han hecho que cada vez más personas busquen opciones realmente accesibles.

En 2026, el mercado automotor ofrece cuatro modelos que destacan por ser los más baratos, ideales para quienes buscan movilidad urbana, bajo consumo y costos controlados.

¿Cuál es el carro nuevo más barato en Colombia en 2026?

Estas son las opciones que lideran la carrera del precio más bajo en el país.

FAW Bestune Xiaoma: el carro nuevo más barato de Colombia

El FAW Bestune Xiaoma se posiciona como el carro nuevo más barato que se consigue en Colombia en 2026, con un precio aproximado de 47 millones de pesos, siendo el carro más barato del mercado. Se trata de un vehículo 100 % eléctrico, diseñado exclusivamente para recorridos cortos en ciudad.

Es un carro urbano muy básico, con autonomía limitada y equipamiento sencillo, pero su gran atractivo es el precio y el ahorro en combustible. Está pensado para personas que necesitan movilizarse a diario en trayectos cortos, especialmente en ciudades grandes.

Además, al ser eléctrico, puede convertirse en una alternativa interesante frente a restricciones como el pico y placa, dependiendo de la normativa local.

Renault Kwid: el favorito como primer carro

El Renault Kwid sigue siendo uno de los carros más vendidos en el segmento de entrada y en 2026 se consigue desde 56 millones de pesos. Es un vehículo pequeño, ideal como primer carro, con un diseño compacto y pensado para la movilidad urbana.

Su principal ventaja es el bajo consumo de combustible, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan economía a largo plazo. Aunque su equipamiento es básico, cumple con lo esencial para el día a día y mantiene costos de mantenimiento relativamente bajos.

Kia Picanto 1.0 Vibrant: compacto y confiable

Por un precio cercano a los 57 millones de pesos, el Kia Picanto 1.0 Vibrant se mantiene como una alternativa sólida dentro de los carros nuevos más baratos de Colombia. Es un modelo compacto, con buen desempeño en ciudad y un consumo moderado.

Este vehículo destaca por su confiabilidad y un equipamiento urbano funcional, ideal para conductores que buscan una marca reconocida y un manejo ágil en tráfico pesado. Es una opción equilibrada entre precio, calidad y respaldo de marca.

Chevrolet Joy: la opción más accesible de Chevrolet

Con un valor aproximado de 62 millones de pesos, el Chevrolet Joy completa la lista de los carros nuevos más económicos en 2026. Es uno de los modelos más accesibles de la marca estadounidense en Colombia.

Cuenta con un equipamiento muy básico, pero suficiente para quienes priorizan espacio, simplicidad y el respaldo de una marca tradicional. Es una opción pensada para quienes buscan un vehículo funcional sin lujos.

