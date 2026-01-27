La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una alerta a nivel nacional tras detectar una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes están suplantando la imagen institucional de la entidad para ofrecer falsos remates de vehículos, aprovechándose de la reputación que tienen estos procesos por manejar precios atractivos.

Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los casos más recientes se han presentado en Tunja, Popayán y Barrancabermeja, donde varias personas denunciaron haber sido contactadas por supuestos funcionarios que ofrecían camionetas y carros de alta gama a valores muy por debajo del mercado, detalla La República.

Así son las estafas con venta de carros en Colombia

La Dian explicó que las denuncias coinciden en el mismo patrón. Las víctimas fueron abordadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook, canales en los que los delincuentes se presentaban como empleados de la entidad.

Para dar apariencia de legalidad, los estafadores usaban logotipos oficiales, carnés falsos y correos electrónicos fraudulentos, todo diseñado para convencer a los interesados de que se trataba de un proceso legítimo. En algunos casos, incluso enviaban documentos con supuestos sellos y formatos institucionales.

El gancho principal era el precio, precisa el citado medio. Los delincuentes solicitaban consignaciones cercanas a los 30 millones de pesos por camionetas de alta gama, asegurando que hacían parte de remates oficiales y que la entrega del vehículo sería inmediata una vez hecho el pago.

Históricamente, los remates oficiales de vehículos han despertado interés entre los colombianos porque suelen ofrecer precios más bajos que los del mercado tradicional, especialmente en carros incautados, decomisados o entregados a la nación.

Frente a los hechos, la entidad fue contundente: la Dian no hace remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni a través de intermediarios.

Todos los procesos oficiales se adelantan única y exclusivamente por medio del portal institucional www.dian.gov.co, en el botón “Ventas, Remates y Donaciones”. Cualquier oferta que llegue por fuera de ese canal debe considerarse sospechosa.

