Las autoridades de El Salvador emitieron una alerta nacional ante el aumento de estafas y falsas extorsiones telefónicas que se han detectado en los últimos días, que dejaron a Colombia en la mira de esa alerta porque es el lugar de origen.

Sigue a PULZO en Discover

Según los organismos de seguridad, estas prácticas se hacen a través de llamadas telefónicas y contactos por redes sociales, en su mayoría desde números con prefijos internacionales, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía.

La advertencia fue entregada durante una conferencia conjunta en la que participaron el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro; el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. En el espacio, las autoridades explicaron cómo operan estas redes criminales y pidieron a la población extremar precauciones para no caer en los engaños.

De acuerdo con Villatoro, la modalidad más recurrente consiste en contactar a personas que ofrecen servicios u oficios, como trabajos independientes o labores técnicas. Los delincuentes se hacen pasar por clientes, acuerdan encuentros en zonas aisladas y, una vez establecida la comunicación, comienzan a lanzar amenazas para hacer creer a las víctimas que están siendo secuestradas o vigiladas.

Lee También

“Llaman a un fontanero, a un electricista, a una persona que sepa algún oficio, lo citan a un lugar generalmente despoblado y cuando ya llegan al lugar les dicen: ‘Somos del Cartel Jalisco Nueva Generación, te tenemos rodeado, te tenemos secuestrado'”, explicó el funcionario.

El ministro aclaró que, aunque el impacto ha sido limitado, ya se han registrado casos de ciudadanos salvadoreños que cayeron en este tipo de engaño. Las llamadas buscan generar pánico inmediato y presionar a las víctimas para que entreguen dinero o sigan instrucciones bajo intimidación psicológica.

Las investigaciones confirmaron que las comunicaciones no se originan dentro de El Salvador. Con apoyo de aliados internacionales, las autoridades lograron rastrear el origen de muchas de estas llamadas hasta una cárcel ubicada en Cómbita, Colombia. Desde ese centro penitenciario, según las indagaciones, operan personas que coordinan las estafas utilizando múltiples líneas telefónicas.

“Estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo de cobardes que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia”, indicó el funcionario.

Villatoro informó que se han identificado más de 375 números asociados a estas prácticas delictivas, principalmente con códigos de Colombia, México y Guatemala. Además, se detectó que actualmente hay más de 100 teléfonos activos vinculados a este esquema desde la prisión colombiana, lo que evidencia una operación organizada y persistente.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional reforzó el mensaje y aseguró que los supuestos secuestros que circulan en redes sociales no corresponden a hechos reales. Explicó que se trata de montajes diseñados para infundir miedo, aprovechando recuerdos de épocas de violencia que marcaron al país.

Las autoridades reiteraron el llamado a no atender llamadas sospechosas, evitar compartir información personal y denunciar cualquier intento de extorsión. El objetivo, señalaron, es reducir el impacto de estas estafas y evitar que más personas sean víctimas de engaños basados en el temor y la manipulación.

¿Cómo prevenir llamadas de estafas?

Pasos sobre cómo prevenir llamadas de estafas de manera clara y práctica:

No confiar en el identificador de llamadas: los estafadores pueden falsificar números para que parezcan legítimos o locales , ni siquiera si parece “del gobierno” o de una empresa conocida. Federal Trade Commission (FTC) explica que el caller ID puede ser falso y recomienda colgar inmediatamente si sospechas una estafa.

Colgar si es una llamada automática o sospechosa: si la llamada es robocall (pregrabada) o te piden pagar de inmediato, cuelga sin responder. No presionarnúmeros (p. ej., “presiona 1 para hablar con un operador”).

Usar bloqueo de llamadas y apps de filtrado: activar bloqueo de llamadas desconocidas o instalar apps que filtren números reportados como spam.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.