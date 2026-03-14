El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país y otras naciones enviarán buques de guerra para reabrir el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

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“Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos, pero los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben cuidar ese paso, y nosotros les ayudaremos, ¡y mucho! Estados Unidos también coordinará con esos países para que todo se desarrolle con rapidez, fluidez y eficacia. Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo, y ahora lo será: ¡unirá al mundo hacia la armonía, la seguridad y la paz eterna!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Este corredor, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, moviliza cerca del 20 % del crudo global, pero en las últimas semanas ha quedado prácticamente bloqueado debido a ataques de Irán contra buques petroleros en medio del conflicto regional.

Trump afirmó que varios países afectados por la situación se unirán a la operación naval liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad y el libre tránsito de las embarcaciones.

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Aunque no confirmó los aliados participantes, mencionó que espera apoyo de potencias como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.

El anuncio llega después de que Washington realizara un ataque contra la Isla Kharg, el principal centro de exportación petrolera iraní, desde donde sale cerca del 90 % del crudo del país.

Según el Comando Central de Estados Unidos, se bombardearon más de 90 objetivos militares en la isla, aunque la infraestructura petrolera habría sido preservada.

Para Irán, el bloqueo del estrecho representa una herramienta estratégica que le permite ejercer presión económica sobre Estados Unidos, sus aliados del Golfo y el mercado energético internacional.

Sin embargo, la posible intervención militar para reabrir la ruta podría intensificar el conflicto y provocar una escalada mayor en la región.

Las autoridades iraníes advirtieron que responderán a cualquier ataque contra su infraestructura energética con acciones similares contra los aliados de Washington en el Golfo, incluyendo posibles objetivos en los Emiratos Árabes Unidos.

Esto eleva el riesgo de una confrontación regional que podría afectar gravemente el suministro mundial de petróleo y generar una fuerte volatilidad en los precios de la energía.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.