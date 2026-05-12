Con el bautizo del tulipán blanco Kosmo Quynza, ambas naciones celebran 200 años de vínculos diplomáticos, una historia que se remonta a 1826 tras el encuentro simbólico entre Simón Bolívar y el rey Guillermo I.

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El nombre de la flor une el vocablo neerlandés Kosmos (universo) con la palabra muisca Quynza (colibrí), simbolizando las profundas conexiones humanas, culturales y comerciales construidas durante dos siglos. El color blanco fue elegido como un mensaje de equilibrio, armonía y el trabajo conjunto en la construcción de paz.

“Para celebrar nuestros 200 años de relaciones diplomáticas, decidimos bautizar una nueva variedad de tulipán. El color blanco no es una coincidencia. El blanco es símbolo de equilibrio, armonía y paz. Es, además, un color que refleja valores que Colombia y los Países Bajos trabajamos conjuntamente: la construcción de paz, el diálogo y el entendimiento. El tulipán Kosmo Quynza es, entonces, mucho más que una flor. Es cooperación, puente e historia que seguimos construyendo”, señaló la embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia, Reina Buijs, para celebrar esta relación.

Un motor económico al alza

Más allá de lo simbólico, la relación atraviesa su mejor momento comercial. Actualmente, Países Bajos es la puerta de entrada de los productos colombianos a Europa, consolidándose como el primer destino de exportación en dicho continente.

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Durante 2025, las ventas hacia este país alcanzaron los USD 1.881,7 millones, un crecimiento del 21,9% respecto al año anterior. En materia de inversión, las cifras son igualmente robustas:

Países Bajos es el tercer país de la Unión Europea que más invierte en Colombia.

En la última década, la inversión neerlandesa ha ascendido a USD 5.041,5 millones.

La cámara de comercio bilateral, Holland House Colombia, ya integra a más de 500 empresas de ambas nacionalidades.

Cooperación y futuro sostenible

La embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia destacó que la agenda común se proyecta hacia un futuro sostenible, con especial énfasis en la transición energética, la biodiversidad y la agricultura.

“Seguiremos construyendo sobre lo que hemos venido haciendo… con un compromiso fuerte para el proceso de co-construcción de paz en el departamento de Nariño”, señaló la diplomática.

La agenda de cooperación también abarca áreas críticas como la salud, la gestión del agua, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado. Los eventos de celebración, que iniciaron con el Día del Rey el pasado 27 de abril, continuarán durante todo el año en Bogotá y otras ciudades del país para conmemorar este bicentenario de amistad.

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