La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que mantiene seguimiento sobre varios casos positivos de hantavirus detectados Luego un brote registrado en un crucero internacional que recorrió países de Sudamérica.

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Vea también: ¿Cuáles son los síntomas del hantavirus? Detectaron nuevos contagios del crucero Hondius)

Según informó el organismo internacional, más personas dieron positivo para hantavirus en las últimas horas, lo que elevó a 11 el número de contagiados. La situación obligó a activar protocolos sanitarios en distintos países de la región.

Durante una rueda de prensa realizada este martes 12 de mayo, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el organismo sigue coordinando acciones sanitarias con autoridades europeas y americanas para monitorear a los viajeros que estuvieron a bordo de la embarcación. El funcionario insistió en que el riesgo de propagación masiva sigue siendo “bajo”, aunque pidió mantener medidas preventivas y seguimiento médico estricto.

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Según información divulgada por medios españoles como El Español, la OMS fijó inicialmente el próximo 17 de junio como fecha estimada para finalizar la cuarentena de varios pasajeros expuestos al virus, siempre y cuando no aparezcan nuevos síntomas ni se detecten más contagios relacionados con el crucero.

El director general de la OMS avisa sobre el hantavirus: “Seguramente haya más casos” “El primer caso fue el 6 de abril y hasta que recibimos un informe en el que se confirmó el contagio, transcurrieron varios días, y ha habido muchas interacciones entre los pasajeros” pic.twitter.com/bwbnbmsajS — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 12, 2026

¿Qué pasará con pasajeros del crucero MV Hondius?

Las autoridades sanitarias explicaron que los pasajeros del crucero fueron sometidos a controles médicos y seguimiento epidemiológico para evitar nuevos contagios. Algunas personas permanecen aisladas mientras esperan resultados de laboratorio o cumplen periodos preventivos de observación.

La OMS indicó que continúa coordinando acciones con entidades de salud de distintos países para rastrear contactos y monitorear la evolución de los pacientes afectados. Entretanto, expertos recordaron que el hantavirus no suele propagarse fácilmente entre personas, aunque ciertos brotes han requerido vigilancia especial dependiendo de la variante detectada y el contexto epidemiológico.

El caso provocó preocupación internacional debido al número de viajeros involucrados y a la posibilidad de exposición en distintos territorios durante el recorrido del crucero. Sin embargo, las autoridades insistieron en que actualmente mantienen activos los protocolos de control y seguimiento sanitario para reducir riesgos.

🇺🇳 | URGENTE – HANTAVIRUS: La OMS eleva a 11 los casos positivos. pic.twitter.com/6HesfDXUAz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 12, 2026

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