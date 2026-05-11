La justicia de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales luego de su inasistencia al juicio por trata de personas. El juez Carlos Oblitas declaró al exmandatario en rebeldía este lunes al no comparecer ante el tribunal de justicia de Tarija, según replicó el diario El País.

Sigue a PULZO en Discover

Morales enfrenta acusaciones graves por presuntamente embarazar a una menor de 15 años mientras ejercía el poder entre 2006 y 2019. Según informó Grover Mita, vocal del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión judicial también incluye el arraigo del dirigente político. El caso se ha convertido en controversia no solo a nivel local sino internacional.

El líder boliviano permanece oculto desde el año 2024 en la región cocalera del Chapare, su principal feudo político y social. Su defensa legal, encabezada por Wilfredo Chávez, calificó el proceso como una “persecución política” y cuestionó la validez de las notificaciones judiciales.

Chávez denunció irregularidades procesales durante una reciente conferencia de prensa donde criticó el uso de edictos para convocar a su cliente. El jurista sostuvo que “Debería notificarse de forma personal y luego recién corresponde la apertura de juicio; no correspondía una notificación por edicto”.

Lee También

El caso avanza en medio de una profunda crisis política y tensiones constantes con el actual presidente del país, Paz. Mientras los seguidores de Morales denuncian atropellos, la fiscalía busca esclarecer los hechos ocurridos durante su mandato presidencial.

La policía boliviana ahora tiene la misión de localizar y aprehender al expresidente para que responda ante la ley por el cargo de trata infantil, un delicado tema que lo pone en el ojo del huracán político en la región.

¿Quién es Evo Morales?

Evo Morales Ayma es un líder sindical y político boliviano que ejerció como presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. Su ascenso marcó un hito al convertirse en el primer mandatario de origen indígena en la historia del país.

Nacido en una familia humilde de agricultores aimaras, Morales comenzó su carrera pública como dirigente de las federaciones de productores de coca. Desde esta base social, fundó el partido Movimiento al Socialismo (MAS) para buscar el poder.

Durante su extenso mandato nacional, impulsó la nacionalización de los recursos naturales y una nueva Constitución que refundó el Estado como Plurinacional. Estos cambios permitieron un crecimiento económico notable y una reducción histórica de la pobreza en Bolivia.

Sin embargo, su gestión terminó en una profunda crisis política tras las polémicas elecciones de 2019. Organizaciones internacionales señalaron irregularidades, lo que derivó en su renuncia y posterior salida hacia el exilio en México y Argentina.

En cuanto a su relación con la política de Colombia, Morales ha mantenido una cercanía histórica con referentes de la izquierda colombiana. Ha expresado públicamente su afinidad ideológica con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ambos líderes coinciden frecuentemente en foros internacionales defendiendo la soberanía latinoamericana y la protección del medio ambiente. Morales también ha manifestado su apoyo a figuras como Gustavo Petro y otros sectores de la coalición del Pacto Histórico.

Actualmente, el exmandatario enfrenta desafíos judiciales significativos en su país natal, incluyendo investigaciones por delitos de índole personal. Estas acusaciones han generado una división interna dentro de su propio partido y con el gobierno de Luis Arce.

Su figura sigue siendo polarizante tanto en Bolivia como en la región. Mientras sus seguidores lo ven como un defensor de los pueblos originarios, sus detractores lo acusan de intentar perpetuarse en el poder de forma antidemocrática.

La trayectoria de Morales representa un fenómeno clave para entender el giro a la izquierda en América Latina durante el siglo veintiuno. Su legado permanece bajo un intenso escrutinio por parte de historiadores y analistas políticos internacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.