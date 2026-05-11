Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que uno de los 17 ciudadanos repatriados desde el crucero MV Hondius dio positivo para hantavirus tipo Andes, situación que ha encendido las alarmas internacionales por posibles contagios relacionados con el viaje.

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De acuerdo con el Departamento de Salud estadounidense, uno de los pasajeros presenta síntomas leves y otro arrojó un resultado ligeramente positivo en la prueba PCR practicada para detectar la cepa Andes del virus.

La situación ocurre mientras continúan las labores de evacuación de pasajeros del crucero, luego de varios casos sospechosos relacionados con hantavirus.

Por otro lado, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, informó que las dos mujeres españolas que habían tenido contacto con una de las víctimas fallecidas dieron negativo en las pruebas iniciales, aunque deberán someterse a nuevas PCR en los próximos días.

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Durante una rueda de prensa, la funcionaria explicó que este lunes fueron evacuadas 94 personas del barco y confirmó que las labores de desembarque finalizarán mañana.

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La preocupación también llegó a Francia. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó que uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados presentó síntomas durante el vuelo de regreso a su país.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando a los pasajeros evacuados mientras avanzan los análisis médicos y las medidas preventivas para evitar nuevos contagios relacionados con el brote.

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