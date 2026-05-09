El Comando Sur de Estados Unidos volvió a ejecutar una operación contra una embarcación señalada de participar en actividades de narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental. El operativo dejó dos personas muertas y se convirtió en una nueva acción militar dentro de la ofensiva que Washington viene adelantando desde hace varios meses en la región.

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De acuerdo con la información entregada por el Southcom, la intervención fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’, dirigida por el general Francis L. Donovan. El organismo indicó que la lancha estaba vinculada con rutas utilizadas para el tráfico de drogas y que hacía parte de estructuras consideradas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

Luego del ataque, las autoridades estadounidenses activaron un protocolo de búsqueda y rescate para ubicar a un sobreviviente de la embarcación. Según el reporte oficial, durante la operación no hubo militares estadounidenses heridos ni daños en los equipos utilizados.

El operativo hace parte de una serie de intervenciones que Estados Unidos ha venido desarrollando en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025. De hecho, el propio Comando Sur aseguró que esta fue la novena misión de este tipo en menos de un mes, en medio de la estrategia de presión contra redes de narcotráfico que, según Washington, tienen vínculos con el régimen venezolano.

La localización de la lancha se habría dado gracias a labores de inteligencia compartidas con el Southcom, organismo encargado de coordinar operaciones de seguridad y cooperación militar en América Latina y el Caribe.

Mientras continúan estas acciones marítimas, Estados Unidos también avanza en nuevas capacidades militares apoyadas en inteligencia artificial. En los últimos días, el Comando Sur confirmó pruebas de sistemas autónomos y no tripulados realizadas en Cayo Hueso, a pocos kilómetros de Cuba.

Las maniobras hacen parte del ejercicio militar Flex 2026, liderado por la Cuarta Flota de la Armada estadounidense, y servirán para poner a prueba plataformas con inteligencia artificial, drones y sistemas semiautónomos en operaciones marítimas reales.

Entre los equipos utilizados aparece el dron MQ-4C Triton, una aeronave capaz de permanecer más de 24 horas en el aire y diseñada para vigilancia de rutas marítimas estratégicas. Según reportes conocidos recientemente, uno de estos dispositivos adelantó sobrevuelos cerca de Cuba durante más de seis horas, aumentando las tensiones en la zona.

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La ofensiva militar y tecnológica de Washington coincide con un momento de fuerte presión política y económica sobre Cuba y Venezuela, mientras Estados Unidos insiste en endurecer las operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

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