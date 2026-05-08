El próximo Mundial de fútbol no solo será el más grande de la historia por cantidad de selecciones y partidos, sino también uno de los más ambiciosos a nivel organizativo. Según reveló The Athletic, la Copa del Mundo de 2026 contará con tres ceremonias de apertura diferentes, una en cada país anfitrión, algo nunca antes visto en el torneo.

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La competencia será organizada por México, Canadá y Estados Unidos, convirtiéndose en el primer Mundial compartido entre tres naciones y también en el primero con 48 selecciones participantes.

La primera ceremonia de apertura se llevará a cabo en el histórico Estadio Azteca, escenario emblemático que volverá a recibir un Mundial tras haber sido sede en 1970 y 1986. Allí estarían artistas mexicanos como Maná, Belinda y Los Ángeles Azules.

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Al día siguiente, la atención se trasladaría a BMO Field, donde se celebrará la apertura canadiense con presentaciones de Michael Bublé y Alanis Morissette. Posteriormente, la tercera ceremonia tendría lugar en el SoFi Stadium, con un espectáculo encabezado por Katy Perry y otros artistas invitados.

Más allá del espectáculo musical, este Mundial llegará con cambios profundos en el formato del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones, aumentando considerablemente la cantidad de partidos y extendiendo la duración de la competencia. El nuevo sistema tiene 12 grupos de cuatro equipos, lo que abrió la puerta para que más países se clasificaran y compitan en la cita orbital.

Además, el torneo se disputará en múltiples ciudades repartidas entre los tres países organizadores, lo que implicará grandes retos logísticos para equipos, aficionados y la propia Fifa. También se espera que haya ajustes tecnológicos y reglamentarios relacionados con el arbitraje, el fuera de lugar semiautomático y los tiempos efectivos de juego, aspectos que han venido tomando fuerza en las competencias recientes.

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El Mundial de 2026 apunta así a convertirse en una edición histórica no solo por su tamaño, sino por la manera en la que transformará la experiencia tradicional del torneo más importante del fútbol.

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