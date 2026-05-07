Momentos de alta tensión se vivieron este jueves en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores 2026, luego de que las protestas de un sector de la hinchada del DIM terminaran desbordándose.

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La situación comenzó en medio del descontento de varios aficionados por el presente deportivo y administrativo del club antioqueño. Lo que inicialmente eran manifestaciones desde las tribunas fue escalando hasta provocar disturbios que encendieron las alarmas de las autoridades presentes en el estadio.

Ante el riesgo para la seguridad de los asistentes, la logística del Atanasio Girardot y las autoridades locales activaron protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación de diferentes sectores del escenario. Finalmente, luego de varios minutos de suspenso, el partido entre Medellín y Flamengo fue cancelado.

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En videos compartidos en redes sociales se observaron momentos de confusión entre los aficionados, mientras miembros de seguridad intentaban contener los incidentes en las graderías. Algunos asistentes abandonaron el estadio por iniciativa propia tras los llamados realizados por megafonía.

Tras fuertes protestas de hinchas de Medellín fue suspendido pocos minutos después de iniciar el partido entre Medellín y Flamengo por Copa Libertadores en el Atanasio Girardot. Por posibles alteraciones al orden público se había sugerido disputar el encuentro a puerta cerrada pic.twitter.com/tBLav1OUhO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 8, 2026

Conmebol evalúa sanciones contra Independiente Medellín y su hinchada

La Conmebol y los organizadores del compromiso permanecieron evaluando las condiciones de seguridad para determinar si el encuentro podía reanudarse o si debía aplazarse de manera definitiva. Hasta el momento, Independiente Medellín no había emitido un pronunciamiento oficial detallando posibles sanciones o decisiones frente a lo ocurrido.

El ambiente alrededor del conjunto antioqueño ya venía cargado de tensión en las últimas semanas debido a los malos resultados deportivos y a las críticas de la afición hacia las directivas del club. Lo sucedido en el Atanasio Girardot refleja el difícil momento institucional que atraviesa el DIM en plena competencia internacional.

#ATENCIÓN | Vergüenza internacional: suspenden partido del DIM contra Flamengo en Medellín por invasión de barristas y ataques con pólvora. Ordenan la evacuación del Atanasio Girardot en plena Copa Libertadores. pic.twitter.com/3vtyJTwGjM — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 8, 2026

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