El duelo de cuartos de final entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional podría salir de Bogotá, luego de que el equipo capitalino confirmara que no recibió autorización para disputar el encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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A través de un comunicado, el club expresó su “preocupación y decepción” por la decisión de la Comisión Distrital de Seguridad, que negó el uso del escenario principal de la ciudad y solo avaló, de manera temporal, el estadio Metropolitano de Techo, bajo la condición de no permitir ingreso de hinchada visitante.

Internacional de Bogotá aseguró que respeta a las autoridades, pero cuestionó una determinación que, según el club, va en contravía del desarrollo del espectáculo deportivo y de una ciudad que busca ser abierta e incluyente. El equipo insistió en que ha trabajado por ofrecer partidos con condiciones seguras, incluso con presencia organizada de hinchas visitantes.

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Comunicado oficial. Agradecemos el apoyo brindado de la @FCF_Oficial , la @Dimayor y sus clubes afiliados. pic.twitter.com/MNVaisN7XF — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) May 6, 2026

Qué pasará con el partido entre Internacional de Bogotá y Nacional

Además, advirtió que la medida no solo afecta lo deportivo, sino también el impacto económico que provocan estos eventos, desde empleos hasta la activación de comercios y servicios alrededor del fútbol.

En ese escenario, el club confirmó que está analizando alternativas, incluyendo la posibilidad de trasladar el partido a otra ciudad donde existan las garantías necesarias para su realización, lo que dejaría a Bogotá sin uno de los juegos más atractivos de la fase.

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