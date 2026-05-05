Los amantes del fútbol tendrán la oportunidad de obtener el trabajo soñado durante el Mundial 2026: Fox Sports contratará a alguien para que vea todos los 104 partidos del certamen.

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El plan de millones de futboleros en todo el mundo cada 4 años ahora podrá ser un trabajo, y bien remunerado, porque la cadena de televisión norteamericana pagará un sueldo de 50.000 dólares. Este monto es aproximadamente 186 millones de pesos colombianos, un buen billete para ganarse durante el verano y en lo que dura el Mundial.

Detalles del empleo por ver todos los partidos del Mundial 2026

Fox Sports Estados Unidos anunció que la vacante se llama ‘espectador jefe del Mundial’, que es literalmente ver y reaccionar a todos los partidos del certamen. Para desarrollar la labor, la cadena de televisión alistó un espacio de lujo, dentro de un cubo de cristal en Times Square, en el pleno corazón de Nueva York.

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La gran desventaja es que solo habrá espacio para una persona en ese cargo, y es muy probable que las vacantes lluevan a montones, porque ¿quién no querría ganarse una millonaria suma por ver fútbol? El seleccionado verá cada instante del Mundial a través de Fox One, el ‘streaming’ oficial del torneo. Además, dará contenido para que se viralice en redes sociales.

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“Será el mejor trabajo de verano del mercado, pero solo para un aficionado ​apasionado que esté a la altura de esta tarea única en la vida”, aseguró Fox Sports a través de un comunicado.

¿Cómo aplicar a la vacante para ver partidos del Mundial 2026 y que paguen?

Los fanáticos deben postularse a la oferta a través de Indeed, donde deberán llenar unos datos y mostrar sus aptitudes para ser la persona que cumpla con ese prestigioso cargo. El 6 de junio, cinco días antes de que ruede la pelota en Ciudad de México, se conocerá al afortunado; su nombre se revelará en la transmisión de Fox del partido de los Red Sox de Boston vs. los Yankees de Nueva York de ese día.

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