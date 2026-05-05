En las últimas horas surgió una preocupación en el entorno de la selección de Francia luego de confirmarse la lesión de Ferland Mendy, lateral izquierdo del Real Madrid, que lo dejará por fuera del Mundial 2026.

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La noticia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Didier Deschamps, que ya empieza a proyectar la lista definitiva para la cita orbital. De acuerdo con Marca, el futbolista francés sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha durante el partido entre el Real Madrid y el Espanyol.

El defensor apenas pudo disputar los primeros minutos del compromiso antes de abandonar el terreno de juego, encendiendo las alarmas en el cuerpo médico del club español.

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La dolencia no solo es delicada por su ubicación, sino también porque se trata de una zona en la que Mendy ya había presentado problemas físicos en el pasado. Esto complica aún más su recuperación y abre la puerta a una posible intervención quirúrgica, lo que alargaría significativamente su tiempo de baja.

El lateral podría estar fuera de las canchas alrededor de cinco meses, dependiendo de la evolución de la lesión y del tratamiento que finalmente se adopte. Este periodo de inactividad lo dejaría sin ritmo competitivo en una etapa clave previa al Mundial, lo que prácticamente lo sacaría de la carrera por un lugar en la convocatoria de Francia.

Aunque la Federación Francesa de Fútbol no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre su situación de cara al torneo, distintos análisis coinciden en que el panorama es poco alentador. Y es que, incluso antes de esta lesión, Mendy no era considerado una pieza fija dentro del esquema de Deschamps, lo que reduce aún más sus posibilidades de estar en la lista final.

El contexto del jugador también suma preocupación. Esta sería la quinta lesión que sufre en la temporada, una seguidilla que ha limitado considerablemente su participación con el Real Madrid. De hecho, el defensor apenas ha podido disputar unos cuantos partidos en toda la campaña, lo que ha afectado su continuidad y rendimiento.

Para Francia, la posible ausencia de Mendy significaría perder a un jugador con experiencia en competiciones de alto nivel, que ha sido parte de procesos importantes en los últimos años. Aunque el equipo cuenta con alternativas en esa posición, la baja de un futbolista de su perfil obliga a replantear opciones en una zona clave del campo.

A medida que se acerca el Mundial de 2026, el cuerpo técnico francés tendrá que evaluar nuevas variantes y definir quién ocupará el lateral izquierdo en caso de confirmarse la ausencia del jugador del Real Madrid. Por ahora, la prioridad será la recuperación de Mendy, aunque el tiempo corre en su contra.

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