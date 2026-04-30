La selección de Uruguay encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, luego de confirmarse la lesión de una de sus principales figuras. Se trata de Giorgian De Arrascaeta, quien sufrió una fractura de clavícula derecha que podría dejarlo por fuera de la cita orbital.

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El mediocampista, pieza clave tanto en su club como en el combinado charrúa, se lesionó durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, en un compromiso correspondiente a la Copa Libertadores. La acción se produjo tras una disputa de balón con Ezequiel Piovi, en la que el uruguayo cayó de forma aparatosa y terminó llevándose la peor parte.

Aunque en un primer momento intentó seguir en el terreno de juego, el dolor fue determinante para que abandonara el partido minutos después. En su lugar ingresó el colombiano Jorge Carrascal, mientras crecía la preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

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¡ALARMAS EN URUGUAY! Giorgian De Arrascaeta cayó mal y quedó sentido del hombro derecho en UNO y no pudo continuar en el campo de juego. Carrascal ingresó en su lugar en Flamengo. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1IjXomkTPK — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

Posteriormente, De Arrascaeta fue trasladado a un centro médico, donde los exámenes confirmaron la fractura. De acuerdo con el reporte oficial de Flamengo, el jugador fue sometido a una cirugía de osteosíntesis el jueves 30 de abril, procedimiento que busca estabilizar el hueso afectado. El tiempo de recuperación estimado está entre seis y doce semanas, un margen que pone en serio riesgo su participación en el Mundial.

O meia De Arrascaeta foi submetido, na manhã desta quinta-feira (30), à cirurgia para correção de fratura na clavícula direita, lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes, válida pela CONMEBOL Libertadores. O procedimento, com duração… pic.twitter.com/RkKV32euOT — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2026

El panorama no es menor si se tiene en cuenta que Uruguay hace parte del Grupo H, donde deberá medirse ante España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Precisamente, el debut del conjunto sudamericano está programado para el 15 de junio frente al equipo asiático, una fecha que luce ajustada frente a los tiempos de recuperación del volante.

La posible ausencia del creativo representa un golpe sensible para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, teniendo en cuenta su influencia en el juego ofensivo. Desde su llegada a la selección, el mediocampista ha disputado 17 encuentros y ha marcado tres goles, consolidándose como uno de los nombres más determinantes en la generación de juego.

Además, esta situación se suma a la baja ya confirmada de Joaquín Piquerez, quien quedó fuera del Mundial tras sufrir una lesión de ligamentos, lo que complica aún más el panorama para Uruguay de cara al torneo.

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En paralelo, Flamengo también siente el impacto, pues pierde a uno de sus jugadores más influyentes en plena competencia internacional. Por ahora, todo dependerá de la evolución de De Arrascaeta tras la cirugía, mientras en Uruguay se mantienen atentos y evalúan alternativas ante un escenario que podría obligarlos a afrontar el Mundial sin una de sus principales figuras.

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