Lejos de hechos que enlutan al fútbol local, una de las grandes ilusiones entre los fanáticos del país está alrededor de la convocatoria del equipo nacional y, por eso, una información prende las expectativas.

Sigue a PULZO en Discover

El director técnico Néstor Lorenzo ajusta la nómina de la Selección Colombia para el Mundial de 2026, en una lista en la que Kevin Viveros suena con mucha fuerza como un eventual ‘bombazo’.

Así lo afirmó el periodista argentino Adrián Magnoli en su espacio en diario As, al explicar que el nombre del delantero de 26 años surge como posibilidad latente debido a su buen momento en el fútbol de Brasil.

“No es descabellado lo que les voy a decir… Cuidado que a Néstor Lorenzo le gusta el jugador Viveros, cuidado que hoy le gana la pulseada al ‘Cucho’ y a Santos Borré, cuidado con Viveros, que puede ser la sorpresa en la lista de 26 de Néstor Lorenzo”, aseguró el comunicador.

Lee También

El reportero remarcó que Lorenzo tiene a Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez como sus dos principales cartas debido al desempeño actual que tienen en Rusia y Portugal, respectivamente, por lo que agregó las razones por las que el delantero que pasó por Atlético Nacional es fuerte candidato.

“Todos sabemos que tanto Lucho Suárez como Córdoba ya tienen asegurado el paso al Mundial. Cuidado que el tercer ‘9′ se posicionó y se llama Viveros. Es el delantero goleador del Brasileirao, lo quiere comprar Flamengo e hizo una oferta de 16 millones de dólares, pero Paranaense no lo vende en esa plata”, indicó.

Cabe señalar que Magnoli reconoció el proceso que tienen otros jugadores como Rafael Santos Borré y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, pero la alternativa del ‘bombazo’ quedaría sobre la mesa.

Es importante recordar que Viveros nunca ha sido llamado a la Selección Colombia, a diferencia de otros delanteros como Jhon Jáder Durán que no volvió a la convocatoria después de su partido contra Perú.

Para el Mundial de 2026, la FIFA ha confirmado oficialmente que cada selección podrá inscribir un máximo de 26 jugadores en su lista definitiva.

Antes de la convocatoria final, las federaciones deben enviar una lista preliminar de entre 35 y 55 jugadores. Solo quienes aparezcan en esta lista podrán ser elegibles para la convocatoria definitiva. Es obligatorio incluir al menos tres porteros en la nómina final.

¿Quién es Kevin Viveros?

Kevin Viveros es un futbolista profesional colombiano que se desempeña como delantero. Es reconocido actualmente por su potencia física, velocidad y capacidad goleadora en la liga local y en competencias internacionales.

Nacido el 26 de abril de 2000 en Buenaventura (Valle del Cauca), inició su formación deportiva en las divisiones menores de clubes importantes. Su debut profesional ocurrió en el América de Cali.

Luego su paso por el equipo escarlata, Viveros buscó oportunidades para consolidar su carrera. Militó en equipos como Leones y Atlético Huila antes de dar el salto al fútbol del exterior.

Su explosión goleadora más significativa sucedió en el Carabobo de Venezuela. Allí se convirtió en el máximo anotador del torneo, lo que despertó el interés de clubes europeos y de grandes instituciones colombianas.

Posteriormente, se unió al Sarajevo de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, su regreso a Colombia para vestir la camiseta del Deportivo Cali, Equidad y luego de Atlético Nacional marcó su consolidación definitiva para llegar al Atletico Parananese.

Viveros suena para el Flamengo, en medio de un gran momento en el fútbol de Brasil por sus goles y potencia durante la presente temporada y luego de un complicado inicio como extranjero.

Actualmente, Kevin Viveros representa una de las cartas ofensivas más interesantes del país. Su evolución técnica le ha permitido adaptarse a diferentes esquemas tácticos, ya sea como extremo o como delantero centro.

* Pulzo.com se escribe con Z