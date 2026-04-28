La localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, permanece sorprendida luego del asesinato de Edwin Alexánder Salguero Garzón, un joven de 29 años cuya vida fue apagada en un ataque armado ocurrido dentro de su propio entorno de confianza. El caso, reportado por Q’Hubo Bogotá, es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Salguero Garzón, oriundo de Florencia (Caquetá), llevaba varios años radicado en la capital. Era ampliamente conocido entre círculos de aficionados al fútbol por su pasión por Millonarios, equipo al que acompañó en distintas ciudades de Colombia e incluso en países como Argentina, México y Brasil. En esos recorridos, construyó vínculos estrechos con otros hinchas, especialmente dentro del grupo conocido como ‘La Cueva’.

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El crimen ocurrió hacia las 11:00 de la noche del viernes 24 de abril en una vivienda ubicada en el barrio Villa Gladys. Según la información conocida, el joven se encontraba descansando cuando alguien tocó a su puerta. Al parecer, se trataba de una persona conocida, lo que hizo que saliera sin sospechar el peligro.

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En cuestión de segundos, la situación se tornó violenta. Un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó al lugar y, sin mediar palabra, disparó contra Salguero Garzón. El impacto lo dejó gravemente herido sobre la vía pública.

Tras el ataque, unidades de la Policía acudieron al sitio y trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital de Engativá. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de la medianoche debido a la gravedad de la herida.

El lugar fue acordonado mientras funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaban la inspección técnica y recolectaban pruebas. Aunque algunos vecinos presenciaron lo ocurrido, el temor ha limitado la entrega de testimonios clave para la investigación.

Las autoridades no descartan que detrás del crimen haya un ajuste de cuentas o un acto de venganza, aunque los móviles aún no han sido plenamente establecidos.

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El asesinato ha causado múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre comunidades de hinchas que compartieron con él. Grupos como ‘Florencia AZUL 2010’ y colectivos internacionales expresaron su dolor y recordaron su carácter, lealtad y pasión por el fútbol.

“Vuela alto y descansa en paz”, fue uno de los mensajes que circuló entre quienes lo conocieron dentro y fuera del país.

Mientras avanza la investigación, el caso de Edwin Salguero se suma a la lista de hechos violentos que siguen golpeando a Bogotá, dejando preguntas abiertas sobre las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.