Sobre la 1:26 de la tarde, un hombre fue atacado a tiros por un presunto sicario justo cuando se disponía a subirse a una motocicleta frente a un establecimiento comercial.

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El agresor, vestido de negro y con casco, disparó en repetidas ocasiones, dejando a la víctima gravemente herida en el suelo, mientras los transeúntes buscaban refugio en medio del pánico.

En cuestión de segundos, un hombre que sería funcionario de la Sijín reaccionó al ataque y enfrentó al sicario cuando intentaba huir. Se produjo un intercambio de disparos que terminó con el presunto atacante abatido en el lugar.

La comunidad alertó a las autoridades y organismos de emergencia, que acudieron para atender a los involucrados. El herido fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada.

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Las autoridades acordonaron la zona durante varias horas y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del ataque, identificar a los implicados y establecer si hubo cómplices. La investigación quedó en manos de la justicia penal militar.

Este video, clave para la investigación del caso, muestra el momento posterior al ataque sicarial ocurrido en el municipio de La Mesa. Pulzo se abstiene de publicarlo enteramente por cuenta de su crudeza.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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