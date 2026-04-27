Un grave hecho de orden público se registró en la noche del lunes 27 de abril en la vía al mar, en jurisdicción del municipio de Dagua, donde se reportó una incursión armada que terminó con varios vehículos incinerados.

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De acuerdo con la información conocida, hombres fuertemente armados habrían irrumpido en este corredor vial del Valle del Cauca, interceptando el tránsito y obligando a detener a los conductores. En medio de la acción, varios automotores fueron prendidos en fuego, lo que provocó momentos de alta tensión entre quienes se encontraban en la zona.

El hecho ocurrió sobre la carretera que conduce hacia el puerto de Buenaventura, uno de los ejes logísticos más importantes del país, lo que generó afectaciones en la movilidad y preocupación por la seguridad en este punto estratégico.

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Versiones preliminares señalan que la acción estaría relacionada con la presencia de grupos guerrilleros en el área, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría. Entretanto, organismos de seguridad avanzan en la verificación de lo ocurrido y en el restablecimiento del control en la zona.

La situación sigue en desarrollo, en medio de un panorama de orden público complejo en esta región del suroccidente colombiano.

#Atención | Se presenta la incursión de la guerrilla en la noche de este lunes 27 de abril, en la vía al mar, a la altura del municipio de #Dagua, en el #ValledelCauca, en donde fueron quemados varios vehículos. pic.twitter.com/mTJSTf3zyM — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 28, 2026

Noticia en desarrollo…

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