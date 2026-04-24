El atentado contra el Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, Valle del Cauca, dejó en evidencia un ataque planificado contra la infraestructura militar. De acuerdo con información oficial del Ejército Nacional, tres cilindros bomba fueron lanzados hacia la base, impactando en distintos puntos del recinto.

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(Vea también: Cámara de seguridad captó momento exacto de explosión en Palmira; personas huyen tras atentado)

El coronel Pedro Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros N.º 3, explicó que los artefactos no cayeron en un mismo lugar, lo que sugiere una acción coordinada para ampliar el daño dentro de la instalación. “Fueron tres cilindros que cayeron en puntos diferentes”, indicó el oficial al entregar el balance preliminar, según recogió Blu Radio.

Pese a la magnitud del ataque, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas. El hecho dejó únicamente daños materiales, concentrados en algunas áreas de la base militar, donde se adelantan inspecciones técnicas para determinar el nivel de afectación.

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El atentado quedó registrado en videos de cámaras de seguridad y grabaciones de ciudadanos, en los que se observa el momento de la explosión y la reacción de quienes se encontraban cerca. En las imágenes se aprecia cómo varias personas corren para ponerse a salvo tras el estruendo, en medio del temor por nuevas detonaciones.

El atentado se suma a otros hechos violentos registrados en el Valle del Cauca, donde en las últimas horas también se reportaron ataques con explosivos contra instalaciones militares en Cali. Este panorama incrementa la preocupación de las autoridades por una posible ofensiva coordinada de grupos armados ilegales.

Ejército atribuye atentado al frente ‘Jaime Martínez’ de disidencias Farc

Según el Ejército Nacional, la acción fue atribuida al frente ‘Jaime Martínez’, grupo perteneciente a las disidencias de las Farc con presencia en esta región del país. Esta estructura armada ilegal ha sido señalada en otros ataques recientes contra la Fuerza Pública en el suroccidente colombiano.

Tras lo ocurrido, la institución reforzó el dispositivo de seguridad en el área. “Se implementa el Plan Candado y se incrementa la presencia de nuestros soldados en los accesos a las ciudades de Cali y Palmira”, señaló el Ejército en un comunicado oficial, en el que también confirmó el despliegue de tropas adicionales.

#EnDesarrollo En el atentado contra la base militar en Palmira, Valle, fueron lanzados tres cilindros bomba que cayeron en puntos diferentes de las instalaciones dejando solo daños materiales, según informó el coronel Pedro Leguizamon, comandante Batallón de Ingenieros N.º 3… pic.twitter.com/astCiYl3nK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 25, 2026

Las investigaciones avanzan para establecer la ruta de los responsables, el tipo de explosivos utilizados y si existe conexión entre los recientes ataques en la región. Mientras tanto, la Fuerza Pública mantiene operativos para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo a la población civil.

#ATENCIÓN | En la noche de este viernes se reportó una explosión en Palmira, Valle del Cauca. Al parecer hubo dos detonaciones en cercanías al batallón. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/GAZ1VfiZgc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 25, 2026

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