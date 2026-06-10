Las disidencias de las Farc se atribuyeron la masacre ocurrida el pasado fin de semana en el municipio de Remedios (Antioquia), hecho que evidencia la disputa armada que se vive en esta parte del departamento.

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A través de un video difundido en redes sociales, el frente 4, adscrito al bloque Magdalena Medio de ‘Gentil Duarte’, aseguró que fue el responsable de un hecho violento llevado a cabo en la vereda Camelia, donde fueron retenidas cuatro personas a las que señalaron de colaborar con estructuras paramilitares y que posteriormente fueron asesinadas.

Las víctimas, según la comunidad de Remedios, eran trabajadores de una finca que también fue incinerada por el grupo guerrillero, en la que también dejaron mensajes intimidantes, entre ellos, cilindros con las iniciales de las disidencias.

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#ATENCIÓN | El Frente 4 de las disidencias se atribuye la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Remedios, Antioquia. Confirman la denuncia de Caracol Radio de un plan para el incremento de acciones de ese grupo criminal contra el Clan del Golfo en Segovia, Remedios y… pic.twitter.com/KshIYftYvj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

La declaración coincide con versiones relacionadas al presunto plan de las disidencias para incrementar sus acciones contra el Clan del Golfo en municipios como Segovia, Remedios y otras poblaciones vecinas del Nordeste antioqueño.

Con este pronunciamiento, el grupo armado ilegal no solo asumió la autoría de los hechos, sino que también confirmó la escalada de confrontaciones en una región que desde hace meses enfrenta una compleja situación de orden público por la presencia de diferentes organizaciones criminales.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido mientras crece la preocupación por el impacto que estos enfrentamientos puedan tener sobre la población civil en la zona.

Por ahora, la Gobernación ofrece hasta 400 millones de pesos por información que dé con la captura de ‘Jhon Fiera’, cabecilla del frente 4 de estas disidencias de las Farc, y alias ‘Johan Veneco’, a quienes se les atribuye esta masacre en el departamento de Antioquia.

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