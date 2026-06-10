Se viven momentos de tensión en Cali por cuenta de unos disturbios que llevan horas en la tarde de este miércoles 10 de junio en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez. El incidente dejó a dos personas heridas y daños contra un carro particular que transitaba por la zona.

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Desde la una y media de la tarde, grupos en la institución arrancaron con unas protestas que escalaron a enfrentamientos por parte de encapuchados y la fuerza pública. La situación obligó a las autoridades de tránsito a hacer desvíos vehiculares, debido a que los manifestantes bloquearon la calle 13 con carrera 100, en el sur de la capital vallecaucana.

Videos muestran cuando algunos capuchos lanzan papas bomba contra las unidades de la UNDMO, que respondieron lanzando gases lacrimógenos y chorros de agua desde una tanqueta.

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Desde la 1 y 30 de tarde de hoy miércoles, encapuchados bloquean la calle 13 con carrera 100, en inmediaciones de la @UnivalleCol, sede Meléndez, sur de #Cali, luego de lanzar varias papas bombas. El Alma Mater se encuentra en cese de actividades hasta el 23 de junio. pic.twitter.com/H0MN2veEHr — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) June 10, 2026

Los heridos por la situación fueron el conductor de un carro particular y su pasajero. Ambos transitaban por la vía que bloquearon los manifestantes y cayó un explosivo artesanal cerca del vehículo, que fue lanzado por un encapuchado.

“Un grupo de delincuentes atacó con un artefacto explosivo a un vehículo particular”, dijo en Blu Radio Luis Fernando Escobar, secretario de Tránsito de Cali.

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El carro rojo afectado sufrió graves daños por la explosión; sus vidrios quedaron destrozados y la parte delantera quedó completamente destruida, además de que las ruedas también se destruyeron.

📷4:07 P.M., 10 de junio: El vehículo afectado porque le lanzaron desde el campus de la Universidad del Valle, personas encapuchadas se enfrentan a la policía. El conductor se salvó. Hay cierres viales en la zona. La policía ya acordonó y busca retomar el control, agentes de… pic.twitter.com/UJlRqeaL6N — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) June 10, 2026

Más imágenes de los desmanes en inmediaciones de la Universidad del Valle:

#Atención | Se reporta la alteración del orden público en inmediaciones de la @UnivalleCol, sede Meléndez, al sur de #Cali. Un vehículo particular ha resultado afectado al ser lanzado un artefacto #Explosivo. pic.twitter.com/XtlKmGkyMX — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) June 10, 2026

Esto ocurrió días después de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella asegurara que Gustavo Petro tenía un plan para provocar un estallido social en Cali, similar al que ocurrió en 2021 donde la ‘Sucursal’ fue foco de tensiones de orden público. El abogado agregó que eso se orquestaba al interior de la Univalle para desestabilizar a la ciudad.

Noticia en desarrollo…

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