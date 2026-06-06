La Federación Colombiana de Fútbol sigue moviendo fichas de cara al futuro y anunció una noticia que ilusiona a los hinchas: la Selección Colombia tendrá una nueva sede deportiva en Cali, ciudad que se convertirá en uno de los puntos estratégicos para la preparación de todas las categorías del combinado nacional.

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El proyecto, presentado oficialmente por el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, y el alcalde caleño, Alejandro Eder, contempla la construcción de un moderno Centro de Alto Rendimiento que será la tercera casa de las selecciones nacionales.

La nueva infraestructura buscará complementar las sedes que ya tiene la Federación en distintas condiciones climáticas. Según explicó Jesurún, el objetivo era contar con un centro de operaciones en una zona de clima intermedio, algo clave para optimizar los procesos deportivos y las concentraciones de los equipos nacionales.

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La sede estará ubicada en un terreno de 68.000 metros cuadrados y tendrá espacios diseñados para el alto rendimiento. Allí no solo habrá canchas e instalaciones deportivas, sino también alojamiento para futbolistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo durante microciclos, concentraciones y procesos de formación.

Además, el complejo contará con zonas comunes, comedores especializados en nutrición deportiva y espacios enfocados en el desarrollo integral de los deportistas, en línea con los estándares internacionales que hoy manejan las grandes federaciones del mundo.

¡Cali, una sonrisa de Dios sobre la tierra, donde hoy los sueños se hacen realidad! ✨🇨🇴

En el corregimiento de El Hormiguero, gracias a la gestión de la @AlcaldiaDeCali y en un terreno donado por Constructora Bolívar, nace la nueva Sede Deportiva de la Federación Colombiana de… pic.twitter.com/KqDrN331Bx — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) June 5, 2026

En el evento también estuvieron presentes dirigentes del fútbol colombiano como Álvaro González Alzate, Carlos Mario Zuluaga y Elkin Arce, además de autoridades regionales como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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Con esta apuesta, la Federación busca fortalecer el crecimiento del fútbol colombiano y mejorar las condiciones de preparación de la Selección Colombia en todas sus categorías, justo en una etapa en la que el país quiere consolidarse como protagonista internacional de cara a los próximos grandes torneos.

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