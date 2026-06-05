La discusión por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades políticas sigue ocupando un lugar central en la campaña presidencial. En medio de la controversia, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, habló con Pulzo y fijó su posición sobre la decisión judicial que ordenó restringir el uso de la prenda en actos proselitistas.

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(Vea también: “No lo voy a acatar”: De la Espriella apareció con camiseta de Selección Colombia tras fallo)

Esto luego de que un juzgado de Bogotá emitiera una medida provisional que le impide al candidato presidencial utilizar la camiseta de la ‘Tricolor’ como parte de su estrategia electoral. La determinación surgió después de una acción de tutela que cuestionó la utilización de este símbolo nacional dentro de la campaña.

Durante la entrevista con este medio, José Manuel Restrepo aseguró que no comparte la restricción y defendió el derecho de cualquier ciudadano a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Según expresó, impedir el uso de una prenda asociada con la identidad nacional representa una limitación injustificada de las libertades individuales, como lo es la libertad de expresión.

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“Aquí a nadie le pueden prohibir la libertad para usar la camiseta de la Selección Colombia como se le dé la gana. Yo uso la camiseta de la selección cuando se me dé la gana“, aseguró Restrepo.

Sus declaraciones coinciden con los mensajes que publicó en redes sociales durante los últimos días, en los que sostuvo que nadie puede decidir cómo un colombiano expresa su identidad y reiteró que seguirá usando la camiseta cuando lo considere pertinente.

Para el exministro de Hacienda, este tipo de determinaciones terminan enviando señales equivocadas sobre las libertades de los ciudadanos. En ese contexto, afirmó que medidas de esa naturaleza son “propias de dictaduras”, una frase con la que cuestionó abiertamente la decisión judicial.

“Yo creo que este país merece que los colombianos nos sintamos orgullosos de esa condición. Las restricciones de las libertades son propias de las dictaduras, pero no de las democracias”, agregó el candidato a la vicepresidencia.

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La polémica por la camiseta sigue creciendo en campaña

La controversia comenzó después de que varios sectores cuestionaran la utilización de la camiseta de la Selección Colombia durante eventos de campaña de Abelardo de la Espriella. Entre las voces críticas estuvo el senador Iván Cepeda, quien consideró que el símbolo deportivo no debería vincularse a una candidatura específica.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol manifestó que la entidad no participa en actividades políticas y pidió mantener tanto a la Selección como a sus símbolos al margen de las disputas electorales.

Pese al fallo, tanto Abelardo de la Espriella como José Manuel Restrepo insisten en que continuarán defendiendo su postura. Incluso, ambos aparecieron públicamente usando la camiseta de la Selección Colombia luego de conocerse la decisión judicial, en una muestra de rechazo a la medida.

La entrevista completa con José Manuel Restrepo está disponible en el canal de YouTube de Pulzo, donde amplió sus argumentos sobre esta controversia y otros temas de la campaña presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: