María Claudia Tarazona, viuda del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció públicamente que en la segunda vuelta presidencial apoyará a Abelardo de la Espriella. La declaración la hizo al referirse al panorama electoral y a las razones que la llevaron a tomar esa decisión de cara a la definición del próximo presidente de Colombia.

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“Independientemente de lo que sea, mi voto en segunda vuelta es por Abelardo”, afirmó Tarazona. Además, explicó que su posición está relacionada con su visión sobre el conflicto armado y los responsables de la violencia que ha golpeado al país durante décadas.

La viuda de Miguel Uribe fue más allá y lanzó fuertes cuestionamientos contra el candidato del Pacto Histórico. “Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel, a nosotros no se nos puede olvidar que el candidato del Pacto Histórico, que representa el proyecto político de Gustavo Petro, es el que organizó la Segunda Marquetalia, es el artífice de la paz total”, aseguró Tarazona, en unas declaraciones que rápidamente generaron reacciones en el escenario político nacional.

(Vea también: “Esto es un desastre”: reacción de De la Espriella a chasco que sufrió en entrevista en vivo)

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Antes de la primera vuelta, en una entrevista con Noticias Caracol su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y explicó las razones que la llevaron a tomar esa decisión de cara a las elecciones. A su vez, dijo que Iván Cepeda no podía ganar.

Tarazona aseguró que su apoyo a la candidata del Centro Democrático está ligado a lo que considera era la voluntad política de su esposo. “Yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar… porque esa fue la voluntad de Miguel, eso quería Miguel que, si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, afirmó durante la conversación.

La viuda del dirigente político también sostuvo que ve a Valencia como la aspirante con mayores posibilidades de derrotar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta presidencial. “Tengo la plena certeza que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar, a toda costa, que Iván Cepeda sea el próximo presidente”, señaló.

Además, argumentó que su postura está relacionada con temas como la seguridad, la paz y el futuro del país, afirmando que Colombia no debe seguir siendo “un país en duelo”.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.