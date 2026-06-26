El periodo de transición de mando en Colombia entró en su fase más crítica y desconfiada. Mientras los designados ministros de las carteras políticas intentan fijar una hoja de ruta institucional y pacífica, las alertas tempranas sobre el estado real de las finanzas y los archivos públicos encendieron las alarmas en el búnker del mandatario electo, Abelardo De La Espriella. La advertencia más severa de las últimas horas provino del exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos, quien denunció penal y públicamente una supuesta estrategia del Gobierno saliente de Gustavo Petro para maquillar y desaparecer información sensible del Estado.

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A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Santos lanzó un angustioso llamado a De La Espriella para que detenga la diplomacia del empalme protocolario y ordene de manera perentoria una intervención técnica y fiscal inmediata en las entidades que manejan la contratación de infraestructura y las agendas regionales.

“Señor Abelardo de la Espriella están cambiando cifras y borrando información en el Invias y en el Ministerio de Cultura. Empalme ya y auditorías urgentes. Se necesitan muchos más de los 400 auditores porque van a hacer de todo”, disparó con vehemencia el experimentado líder de la centroderecha.}

La denuncia de Pacho Santos encaja perfectamente con la narrativa de rigor y vigilancia que el propio Abelardo De La Espriella ha venido construyendo desde la misma noche de su ajustada victoria en las urnas. El presidente electo ha dejado claro que el proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro no será un simple trámite de cortesía política ni un espacio para transacciones ideológicas.

Frente al proceso de empalme, De La Espriella ha enfatizado las siguientes directrices institucionales:

El ejército de 400 auditores: La nueva administración diseñó un bloque de búsqueda administrativo compuesto inicialmente por 400 expertos, contadores de alta competencia y abogados penalistas. La instrucción del presidente electo es revisar con lupa cada contrato de vigencia futura, los giros de última hora y el estado de la contratación directa.

Sin borrón ni cuenta nueva: De La Espriella ha reiterado que su gobierno no llega a cohabitar con las irregularidades del Pacto Histórico. Si el equipo técnico —ahora reforzado políticamente por el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo— detecta alteraciones de datos o quiebres patrimoniales, se procederá de inmediato a radicar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Velocidad técnica: Tal como lo demostró su estratega Carlos Suárez al manejar las crisis con datos en mano, el equipo de De La Espriella prefiere la precisión matemática. El nuevo mandatario ha insistido en que la única forma de blindar su plan de choque de los primeros 90 días —el cual incluye salvar el sistema de salud— es conociendo el déficit real y el estado técnico de las agencias del Gobierno antes del 7 de agosto.

La alerta sobre el Instituto Nacional de Vías (Invías) —entidad que maneja los millonarios recursos de la infraestructura vial del país— y el Ministerio de Cultura pone a prueba la capacidad de reacción del equipo de la “patria milagro”. Para la centroderecha, la petición de Santos de ampliar el espectro de los auditores se convertirá en una prioridad de primer orden para evitar que la administración entrante reciba un Estado con “apagón institucional” o cajas fiscales vacías.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.