La aparente unidad ideológica en los sectores que respaldaron la aspiración de la izquierda terminó de romperse de la forma más cruda. El reconocido periodista, historiador y editor de Las2orillas Iván Gallo sacudió el panorama político y de los medios de comunicación al denunciar públicamente una campaña de persecución y censura silenciosa coordinada presuntamente por el propio Iván Cepeda, luego de que este perdiera la presidencia frente a Abelardo De La Espriella.

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Gallo, quien mantenía una relación de cercanía y respaldo profesional con el líder del Pacto Histórico desde el año 2017, rompió un pacto de silencio de tres semanas para exponer lo que calificó como una flagrante traición ética. Según el comunicador cucuteño, el pasado 2 de junio —pocas horas después de consolidarse la derrota en las urnas—, Cepeda se comunicó directamente con las directivas del medio para el cual trabaja con el único objetivo de exigir su despido inmediato, desatando una preocupante dinámica de intimidación corporativa.

“Llamaste a un medio en el que trabajo para pedir mi cabeza y me tuve que tragar tres semanas sin decir nada, teniendo que pararme acá a decir que De La Espriella era un censurador porque mandaba tutelas. La diferencia entre tú y él es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar”, denunció severamente Gallo.

La acusación de Gallo expone una profunda contradicción en la narrativa de superioridad moral que defendía el equipo del Pacto Histórico. El análisis del periodista traza un paralelo demoledor entre las estrategias de control de la información utilizadas por los dos antagonistas de la pasada campaña presidencial:

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El método De La Espriella: el candidato derechista utilizaba el aparato judicial formal, recurriendo a la interposición de acciones de tutela y herramientas legales públicas para controvertir las publicaciones de los reporteros.

El método Cepeda: según la denuncia, el líder de izquierda acudía a los canales privados del poder económico, descolgando el teléfono para presionar a los propietarios de los medios de comunicación de forma directa, buscando asfixiar laboralmente a las voces críticas de su propio sector.

Ah, ya… ✍️ Por fin aparecieron las llaves: la casa de los petristes le va a ganar en audiencia a la casa de los famosos, jajaja. pic.twitter.com/4UuzCUMwQI — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 25, 2026

El reclamo de Iván Gallo va mucho más allá del incidente laboral y escala hacia un duro balance técnico del fracaso estratégico de la izquierda en las urnas. El editor cuestionó con vehemencia la incapacidad de Cepeda para sumar los tres millones de votos adicionales que le habrían dado la victoria en primera vuelta, atribuyendo el estancamiento a un equipo de colaboradores al que calificó de “desastre absoluto” y soberbio.

El periodista, quien confesó haber puesto en riesgo su propio prestigio profesional como puente entre la campaña y los medios masivos, criticó que el entorno cercano de Cepeda se dedicara a insultar a ciudadanos en los cafés del Parkway en Bogotá, mientras el candidato se atrincheraba en una falsa narrativa de censura mediática y se negaba a contestar llamadas de las principales salas de redacción del país. Para Gallo, este ensimismamiento y “purismo intelectual y comunista” terminó dejando a las bases sociales enteramente desprotegidas y expuestas ante el nuevo panorama político, un abandono que comparó con la desatención histórica que sufren las comunidades vulnerables en regiones convulsas como el Catatumbo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.