Los 32 departamentos del país fueron consolidados, Bogotá y también el exterior.

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Con eso se termina el escrutinio con el que se declara a Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, como los ganadores de las elecciones del domingo pasado en Colombia.

Esta tarde, en el CNE, se conocerá la resolución definitiva donde está la declaratoria por parte de los magistrados, y en la que se declara a De la Espriella como el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030.

Los resultados del escrutinio se conocen horas después de que el candidato derrotado, Iván Cepeda, aceptara los resultados de las elecciones, pese a que pasaron varios días en los que insistían él y su campaña en esperar el resultado oficial del CNE.

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El anuncio del CNE se dará luego de una revisión oficial de más de 118.000 mesas de votación, que ratifican la ventaja de más de 240.000 votos que logró De la Espriella sobre Iván Cepeda. Además, va en línea con el informe que entregó ayer la Registraduría que reportó que el escrutinio cumple con el 99,997 % de coincidencia frente al preconteo entregado el domingo pasado.

Mientras se conocían los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella recibió mensajes de decenas de países en todo el mundo, reconociéndolo a él como el presidente electo de Colombia.

Además del presidente Donald Trump, el nuevo mandatario electo fue reconocido por Argentina, Ecuador, Israel, Panamá, Marruecos, El Salvador, España, Costa Rica y Honduras, entre otros.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.