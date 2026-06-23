Mientras que China anunció una decisión contundente por el triunfo de Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro ha mantenido sus cuestionamientos sobre el sistema en las elecciones en las que Iván Cepeda perdió y, ahora, surgió una respuesta a ese tema.

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El mandatario de Colombia todavía no ha reconocido al presidente electo a la espera de la definición de los escrutinios como confirmación legal, a pesar de que los datos cada vez son más concluyentes para reforzar el resultado del preconteo.

Incluso aseguró en lo que presentó como prueba que “los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”, en medio de un señalamiento sobre una posible trampa en las elecciones.

Por eso, en la misma línea de la Misión Electoral de la Unión Europea sobre la victoria de De la Espriella, el ‘hacker’ colombiano José Pino le puso la lupa al cuestionamiento del mandatario para responder si hubo alguna clase de amaño.

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“Presidente Gustavo Petro, esto no prueba ningún fraude electoral”, replicó el experto en tecnología, que de inmediato desglosó una explicación para descartar cualquier duda.

“Está confundiendo infraestructura web con manipulación de resultados, y eso se convierte en desinformación técnica desde el poder. Ayer confundió phishing con fraude electoral. Hoy está confundiendo una red de distribución de contenido con control extranjero sobre una elección. Son cosas completamente distintas. Lo que usted está mostrando no demuestra hackeo, intervención extranjera ni capacidad de ‘reemplazar’ colombianos. Usar CloudFront, Akamai o cualquier CDN no significa que alguien pueda entrar al software electoral, cambiar formularios E14, modificar bases de datos o alterar una elección”, indicó en la primera parte de la respuesta.

Presidente @petrogustavo, esto no prueba ningún fraude electoral. Está confundiendo infraestructura web con manipulación de resultados, y eso se convierte en desinformación técnica desde el poder. Ayer confundió phishing con fraude electoral. Hoy está confundiendo una red de… https://t.co/Sbiq4zgPAc — Jose Pino (@jofpin) June 23, 2026

En una publicación desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), en la que de paso replicó la prueba de Petro, aprovechó para explicar su afirmación de cara a resolver los cuestionamientos técnicos.

“Un CDN sirve para que una página cargue más rápido, soporte más tráfico y resista ataques DDoS. Son como autopistas de internet. Que use servidores distribuidos en otros países no significa que esos servidores controlen el sistema electoral. Es como decir que porque una carta pasa por una empresa de mensajería, esa empresa puede cambiar el contenido legal del documento. No funciona así. Transportar tráfico web no es controlar los sistemas que registran, almacenan o validan información electoral”, aclaró.

Pino, que le propuso a Petro ejecutar una auditoria antes de las elecciones en medio de sus dudas sobre el sistema que ahora señala, ahondó en las especificaciones sobre el tema.

“Incluso si una ley extranjera pudiera obligar a una empresa a entregar cierta información bajo reserva, eso no significa que pueda modificar formularios E14, alterar bases de datos, manipular actas o ‘reemplazar’ ciudadanos. Acceder a información no es lo mismo que controlar una elección. En ciberseguridad, una posibilidad teórica no es evidencia de explotación. Para hablar de fraude se necesitan pruebas verificables como registros de acceso, integridad de archivos, trazabilidad de cambios, comparación con actas físicas, cadena de custodia y auditorías independientes. Nada de eso aparece en esa captura ni en la evidencia presentada”, remarcó.

De ahí, lejos de las especificaciones de la tecnología en cuestión, lanzó una afirmación contundente luego de la victoria de De la Espriella en el preconteo del pasado domingo 21 de junio de 2026.

“No todo término técnico que suena grave prueba un fraude. Una cosa es hablar de riesgos de infraestructura y otra muy distinta es afirmar que se alteró una elección”, aseguró.

En esa línea, el ‘hacker’ colombiano concluyó con un llamado en el que, desde su experiencia internacional en amenazas de seguridad digitales, promovió un camino para aclarar los caminos.

“Esta nación necesita una discusión seria sobre soberanía digital y ciberseguridad. Pero esa discusión debe elevar la inteligencia técnica del país, no sembrar miedo con interpretaciones equivocadas de la tecnología. La soberanía digital no se defiende confundiendo a los ciudadanos. Se defiende entendiendo realmente cómo funcionan las tecnologías”, sentenció.

Parece determinante resaltar que el reconocimiento de Petro a Abelardo de la Espriella como presidente electo es clave porque tienen menos de dos meses para llevar a cabo el empalme entre ambas administraciones.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.