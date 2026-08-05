Por: VALORA ANALITIK

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El dólar estadounidense en Colombia retomó el sesgo bajista y cruzó de nuevo con firmeza la barrera de los $3.190, retrocediendo $20,10 en la sesión de hoy frente al cierre del martes ($3.197,10) para ubicarse en un precio de $3.177.

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La jornada transcurrió bajo una operativa tranquila pero inclinada a la oferta de divisas, en un entorno caracterizado por el ejercicio inicial de opciones del programa de reservas del Banco de la República, la moderación en los precios del petróleo y la debilidad global del dólar a la espera de las minutas del Emisor local.

En los sistemas de negociación, la tasa de cambio inició la rueda en $3.192 y registró un techo intradiario de $3.193,35, nivel que respetó con precisión la resistencia de corto plazo. Hacia el cierre, los flujos vendedores se impusieron de forma equilibrada hasta marcar un mínimo de $3.173.

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JP Tactical Trading destacó que el dólar en Colombia cotizó hoy dentro de un rango reducido con flujos altamente equilibrados hacia el cierre, cediendo terreno nuevamente tras tocar la zona máxima definida por sus modelos.

En el plano internacional, el Índice DXY descendió un 0,10 % hasta las 99,76 unidades, rondando mínimos de seis semanas.

Acciones & Valores explicó que el dólar a nivel global se mantiene operando por debajo de las 100 unidades, rondando mínimos de seis semanas, presionado por el continuo retroceso en los precios del petróleo ante los inminentes avances para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que alivia las presiones inflacionarias globales, reduce las apuestas de alzas de tasas por parte de la FED y estimula el apetito por el riesgo global.

“En este contexto, las divisas latinoamericanas proyectaron una jornada favorable y de fortaleza frente al billete verde”, señaló.

Brent se estabiliza ante posibles acuerdos en el Estrecho de Ormuz

El mercado de materias primas energéticas mostró una leve recuperación intradiaria, aunque permanece acotado por las expectativas de un acuerdo diplomático regional.

El barril de crudo Brent cayó un 0,83 % finalizando en US$78,70, mientras que la referencia WTI de EE. UU. descendió un 1,60 % hasta los US$74,56.

A pesar de tensiones puntuales en el Mar Rojo por un ataque de rebeldes hutíes a un buque saudí, las cotizaciones se mantuvieron lejos de los máximos recientes ante el avance de las negociaciones para un acuerdo de 60 días promovido por EE. UU., Irán y Omán para reabrir el Estrecho de Ormuz sin peajes marítimos.

PMI de Servicios en EE. UU. por debajo de lo previsto

En Estados Unidos, los indicadores macroeconómicos continuaron reflejando una moderación en el ritmo de expansión.

El Índice PMI de Servicios del Institute for Supply Management (ISM) se ubicó en 54,1 puntos en julio, reflejando una ligera mejora frente al 54 de junio, pero quedando por debajo de las previsiones del mercado (54,5). Este dato alivió marginalmente las presiones inflacionarias y redujo las apuestas de un alza de tasas por parte de la Fed en septiembre a cerca del 57 %.

En Colombia, el mercado se encuentra atento a la publicación de las minutas correspondientes a la reunión del pasado 31 de julio, en la cual la Junta del Banco de la República decidió por mayoría mantener la tasa de intervención en el 12 %, buscando claves sobre el sesgo monetario y el balance de riesgos macroeconómicos de la entidad.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,50 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Cuánto vale sacar la visa americana en Colombia con la bajada del dólar: está muy barato)

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,355 % desde los 12,311 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,101 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,098 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,952 %; la jornada anterior en 11,925 %.

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