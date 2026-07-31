Por: VALORA ANALITIK

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El dólar estadounidense subió $49,44 en la sesión de hoy, ubicándose en un precio promedio de $3.158,44 frente al cierre previo ($3.109). Esta toma de utilidades de corto plazo responde al rebalanceo preventivo de las mesas de dinero ante la reunión de política monetaria del Banco de la República.

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En el desarrollo de la rueda transaccional, la tasa de cambio inició operaciones en $3.125,50 y marcó un mínimo inicial de $3.115,10. No obstante, la recomposición de posiciones compradoras impulsó la divisa a lo largo del día hasta alcanzar un máximo de $3.160.

En el frente internacional, la divisa estadounidense permaneció debilitada, con el Índice DXY cayendo un 0,05 % para situarse en las 99,82 unidades, acumulando una contracción semanal superior al 1 % bajo el impacto del sesgo moderado de la FED y la intervención cambiaria en Japón.

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Desde la mesa de estudios económicos de Acciones & Valores destacaron que, tras el desplome de $85 del jueves —que posicionó al peso colombiano como la divisa emergente de mejor desempeño global con un avance del +2,5 %—, era natural observar tomas de utilidades técnicas preventivas.

Sin embargo, recalcan que el marco de corto plazo sigue favorecido por el DXY por debajo de los 100 puntos y el sólido diferencial de tasas.

Brent apunta a una ganancia mensual cercana al 20 % tras cerrar en US$88,05

Las materias primas energéticas mantuvieron su inercia alcista en el cierre de mes, inyectando un importante respaldo a los términos de intercambio de Colombia:

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia avanzó un 1,35 % hasta los US$88,05, mientras que la referencia WTI de EE. UU. subió un 1,33 % para cotizarse en US$84,70.

Ambos referentes energéticos se encaminan a cerrar julio con un avance acumulado cercano al 20 %, impulsados por las continuas tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán y las restricciones logísticas en el Mar Negro, a pesar del restablecimiento parcial del tráfico en el Estrecho de Ormuz.

(Lea también: “Debe rebotar”: experto alerta por lo que le pasaría al dólar en Colombia y dice cuándo pasará)

Frente local: mercado atento a la tasa del BanRep

La agenda económica interna concentró la atención de los agentes locales mediante dos catalizadores macroeconómicos de peso.

La Junta Directiva del Banco de la República se reunió hoy para definir su postura monetaria. El consenso del mercado prevé de forma casi unánime un incremento de 50 puntos básicos, lo que elevaría la tasa de intervención del 12,00 % al 12,50 %. Este movimiento ampliaría aún más el diferencial de tasas (carry trade), reforzando el atractivo estructural del peso.

Más temprano, el DANE reportó que en junio de 2026 la tasa de desempleo nacional cayó al 8 %, lo que significa una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al 8,6 % registrado en junio de 2025.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,05 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,577 % desde los 12,552 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,220 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,255 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,000 %; la jornada anterior en 11,980 %.

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