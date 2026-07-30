Por: CENET

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El dólar en Colombia se negocia en promedio a $3.137,22, lo que representa una caída de $68,96 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $3.206,18, equivalente a una variación de -2,15%. La divisa abrió la jornada en $3.186,00, alcanzó un máximo de $3.188,00 y descendió hasta un mínimo de $3.097,75. Este nivel marca la primera vez desde abril de 2019 que el dólar se ubica por debajo de los $3.100 en el mercado colombiano.

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En el contexto internacional, los futuros del índice dólar (DXY) para septiembre de 2026 se sitúan en 99,910 puntos, con una variación negativa de -0,81%. Frente a las principales monedas latinoamericanas, el dólar también retrocede: frente al peso mexicano se ubica en 17,3579 con una caída de -0,47%, frente al real brasileño en 5,0713 con un descenso de -0,92%, frente al peso chileno en 924,82 con una variación de -0,90%, frente al sol peruano en 3,3934 con un ajuste de -0,27%, y frente al peso colombiano en 3,090,65, con una disminución de -3,49%.

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En Estados Unidos, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%, con una votación de 9 a 3. Los votos disidentes provinieron de los presidentes regionales de Cleveland, Minneapolis y Dallas, quienes favorecían un incremento de 25 puntos básicos ante la persistencia de la inflación por encima de la meta de 2%.

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El PIB del segundo trimestre creció 1,5% trimestral anualizado, por debajo del 1,8% esperado y del 2,1% registrado en el primer trimestre. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) cayó 0,1% mensual en junio, llevando la inflación anual a 3,7%. El PCE básico aumentó 0,1% mensual y se ubicó en 3,3% anual.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 9.000 hasta 197.000 durante la semana terminada el 25 de julio, mientras que el promedio móvil de cuatro semanas descendió a 202.750.

En México, la estimación oportuna del PIB mostró un crecimiento trimestral de 1,5% durante el segundo trimestre de 2026 y un avance anual de 2,1%. Por sectores, las actividades primarias crecieron 3,3%, las secundarias 1,6% y las terciarias 1,5% frente al trimestre anterior.

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En Colombia, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $575,6 billones, equivalente al 27% del PIB. El documento contempla ingresos por $545,4 billones y un faltante de $30,2 billones que se busca cubrir con la reforma tributaria progresiva en trámite. Del total, $367,6 billones corresponden a gastos de funcionamiento, $90 billones a inversión y $118 billones al servicio de la deuda.

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