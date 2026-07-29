La iniciativa fue radicada en el Congreso por el representante Daniel Briceño y aplica para traslados entre cuentas del mismo titular.

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El congresista del Centro Democrático radicó un proyecto de ley para eliminar el cobro del impuesto del 4×1.000 en las transacciones que se hacen entre cuentas bancarias que pertenecen a un mismo titular. La iniciativa busca corregir lo que el legislador describe como una injusticia que los colombianos han soportado durante años.

De acuerdo con el autor del proyecto, no tiene sentido que el Estado colombiano cobre ese tributo cuando el movimiento de dinero ocurre únicamente entre cuentas propias, sin que exista una compra, un tercero involucrado ni ningún tipo de beneficio para otra persona.

(Vea también: De la Espriella quiere eliminar el 4×1.000 y detallan plan para lograrlo; habría alivio al bolsillo)

4×1.000 entre cuentas de un mismo cliente se acabaría en Colombia

Entre los casos que expone el congresista está el de las parejas que tienen un fondo de contingencias y deben trasladar ese dinero a otra cuenta para cubrir un gasto, o el del microempresario que ahorra en una billetera digital como Nequi y necesita pasar esos recursos a otra cuenta para pagar a un proveedor. En ambos escenarios, el Estado cobra el 4×1.000 sobre ese movimiento.

El proyecto fue radicado ante el Congreso, que tendrá la palabra sobre su aprobación. El legislador insistió en que Colombia no puede seguir cobrando impuestos sobre situaciones que, a su juicio, no representan una transacción económica real entre partes distintas.

La propuesta no plantea eliminar el 4×1.000 en general, sino únicamente en los traslados entre cuentas cuyo propietario es la misma persona, independientemente de si se trata de cuentas en distintos bancos o plataformas digitales.

¿Qué es el 4×1.000 y cuándo se cobra en Colombia?

El 4×1.000, conocido formalmente como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto que se aplica sobre cada transacción bancaria en Colombia a una tarifa de cuatro pesos por cada mil pesos movilizados. Se cobra en retiros, transferencias y pagos que superen los topes exentos establecidos por la ley.

¿Qué cambiaría con el proyecto de ley sobre el 4×1.000 entre cuentas propias?

De aprobarse la iniciativa, los colombianos quedarían exentos de pagar el 4×1.000 cuando trasladen dinero entre cuentas bancarias o billeteras digitales que estén registradas a su nombre. Esto beneficiaría tanto a personas naturales como a microempresarios que manejan múltiples cuentas para organizar sus finanzas personales o de negocio.

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