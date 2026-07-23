Las fechas de vencimiento estarán definidas según los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Por esta razón, la DIAN recomienda no esperar hasta los últimos días del plazo para reunir la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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Aunque el Estatuto Tributario contempla diferentes mecanismos para disminuir legalmente el impuesto a cargo, un número importante de contribuyentes termina pagando más de lo necesario debido al desconocimiento de los beneficios disponibles, la ausencia de soportes o porque algunas decisiones de planeación deben adoptarse antes de finalizar el año gravable.

Declaración de renta en Colombia con la DIAN

¿Cuáles son los beneficios tributarios que pueden reducir la carga fiscal?

Siigo destaca que uno de los principales beneficios corresponde a la deducción por dependientes, contemplada en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Este mecanismo permite deducir hasta el 10 % de los ingresos brutos provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria, con un límite anual de $19.122.816 para quienes percibieron ingresos durante todo el año gravable 2025.

La deducción puede aplicarse para hijos menores de edad, hijos estudiantes hasta los 23 años que dependan económicamente del contribuyente, hijos con discapacidad, padres, cónyuge o compañero permanente, entre otros casos establecidos por la normativa.

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Para acceder al beneficio será indispensable conservar los documentos que acrediten la condición de dependencia y presentarlos en caso de que sean requeridos por la autoridad tributaria.

Otra alternativa de planeación tributaria consiste en realizar aportes voluntarios a fondos de pensiones y depósitos en cuentas AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 y 126-4 del Estatuto Tributario, estos instrumentos permiten disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan los topes y condiciones establecidos por la ley.

Además de fortalecer el ahorro para la etapa de retiro o facilitar la adquisición de vivienda, los aportes voluntarios y las cuentas AFC pueden convertirse en herramientas de optimización fiscal cuando hacen parte de una estrategia financiera desarrollada durante el año y no únicamente al momento de preparar la declaración de renta.

De igual forma, los pagos por medicina prepagada y pólizas de salud pueden generar beneficios tributarios. El artículo 387 del Estatuto Tributario autoriza la deducción de estos pagos dentro de los límites previstos por la legislación, siempre que correspondan al contribuyente, su cónyuge, sus hijos o los dependientes autorizados y se cuente con los certificados expedidos por la entidad que presta el servicio.

(Recomendado: Ya puede consultar información exógena de la DIAN para declaración de renta 2026: ¿qué es y para qué sirve?)

Los expertos también recomiendan revisar con anticipación la información reportada por los agentes retenedores, las entidades financieras y demás terceros, con el fin de verificar que los datos sean consistentes con la información que será presentada ante la DIAN.

Asimismo, aconsejan conservar los soportes de ingresos, deducciones, pagos y demás documentos que respalden la información consignada en la declaración, ya que estos pueden ser requeridos en procesos de fiscalización.

Para Carlos Huertas, Chief Financial Officer de Siigo Latam, la declaración de renta no debe entenderse como un trámite que comienza con la publicación del calendario tributario, sino como un proceso de planeación permanente. En ese sentido, afirma que una adecuada organización financiera durante todo el año, el adecuado archivo de los soportes y el conocimiento de los beneficios previstos en la legislación permiten optimizar la carga tributaria dentro del marco legal y reducir el riesgo de errores al momento de presentar la declaración.