Por: VALORA ANALITIK

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Las plataformas de domicilios, los formatos de descuento y los canales especializados están cambiando la forma en que se comercializan los productos de consumo masivo en Colombia.

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Así lo concluye un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Grupo Cibest – Bancolombia, que identifica una transformación en las preferencias de compra de los hogares, impulsada por los cambios demográficos y los nuevos hábitos de consumo.

El estudio muestra que los supermercados de cadena nacional continúan siendo el principal canal de ingresos para los productores de consumo masivo, aunque su participación ha disminuido de manera importante: pasó de representar el 51 % en 2019 al 30 % en 2025.

Mientras que otros formatos han ganado espacio, entre ellos los mayoristas (como Makro), cuya participación aumentó del 14 % al 20 %, y los canales ‘hard discount’ (como Ara) y de conveniencia, que duplicaron su peso al pasar del 7 % al 14 %.

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También crecieron los minimercados y tiendas de barrio, que alcanzaron una participación del 14 % en 2025.

El informe también agrega otra categoría, las aplicaciones de domicilios. En el caso del sector porcícola, Rappi se consolidó como el canal emergente de comercialización, aunque con participación mínima.

Los investigadores explican que esta evolución responde a un consumidor que busca combinar precio, rapidez y experiencia de compra, favoreciendo canales que ofrecen mayor conveniencia. Como resultado, parte de las compras que tradicionalmente se realizaban en tiendas de barrio y minimercados están migrando hacia plataformas digitales y formatos especializados.

Consumo masivo de lo colombianos

El cambio demográfico redefine el consumo

Para Grupo Cibest – Bancolombia, estos cambios hacen parte de una transformación estructural del consumo en Colombia. La reducción en la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento de hogares más pequeños están modificando las prioridades de gasto y la forma en que los consumidores compran bienes y servicios.

Entre los principales hallazgos del estudio, los investigadores destacan que el consumo masivo seguirá siendo la categoría dominante dentro de la canasta de los hogares, aunque las preferencias cambiarán según la edad, el ingreso y la región. Además, las diferencias demográficas impulsarán una mayor especialización de los canales de comercialización y abrirán nuevas oportunidades para las empresas que logren adaptar su oferta a las nuevas generaciones.

Las conclusiones del informe también señalan que Colombia atraviesa una transición demográfica que redefinirá la estructura del consumo en los próximos años. En ese contexto, el consumo de los hogares seguirá siendo uno de los principales motores de la economía, pero el éxito de las empresas dependerá de su capacidad para anticipar cómo evolucionan las preferencias entre generaciones, regiones y tipos de hogar.

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