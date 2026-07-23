El Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, que finalizará su mandato el próximo 7 de agosto de 2026, anunció uno de sus últimos programas de apoyo económico mediante el primer ciclo de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana.

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Prosperidad Social confirmó que desde el 23 de julio y hasta el 1 de agosto entregará un giro de $ 500.000 a más de 30.000 hogares afectados por desastres naturales o contingencias oficialmente declaradas.

La iniciativa cuenta con una inversión de $ 15.122 millones y busca garantizar el mínimo vital de las familias damnificadas.

Los beneficiarios fueron seleccionados con base en los listados oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de identificar a la población afectada.

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Los pagos se realizarán mediante giro en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros y cubrirán hogares de 19 municipios ubicados en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre.

Cada familia podrá recibir hasta cinco transferencias, siempre que continúe registrada como afectada y exista disponibilidad presupuestal.

Prosperidad Social aclaró que los hogares beneficiados suspenderán temporalmente la línea Valoración del Cuidado para evitar duplicidad de ayudas, pero recuperarán ese beneficio una vez finalice la emergencia, manteniendo además sus compromisos en salud y educación.

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