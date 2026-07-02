Un verdadero salvavidas recibieron miles de estudiantes de educación superior en Colombia que dependen de los giros del Icetex para poder mantenerse en las universidades. La Corte Constitucional emitió un fallo trascendental en el que le frena las alas a la entidad de créditos educativos, prohibiéndole de manera tajante suspender o negar los desembolsos de los subsidios de sostenimiento a los jóvenes que ya tenían este beneficio previamente aprobado y reconocido, según informó Blu Radio.

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La decisión del alto tribunal se dio tras evaluar los casos de varios beneficiarios que, de la noche a la mañana y a mitad de sus carreras, se quedaron con las manos vacías porque la entidad les bloqueó los recursos bajo el argumento de supuestos cambios normativos internos y enredos en el presupuesto, de acuerdo con la emisora.

El pronunciamiento de la Corte dejó en evidencia que las directivas del Icetex vulneraron los derechos fundamentales de los estudiantes al aplicar interpretaciones tardías de las normas para quitarles los apoyos económicos. Los magistrados recordaron que las actuaciones de la entidad deben estar estrictamente blindadas por los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, según el informe periodístico.

Para el tribunal, cuando un joven se postula, cumple los requisitos y recibe la aprobación de un subsidio para pagar sus fotocopias, transporte o alimentación, el Estado genera una “expectativa legítima” que no puede pisotear meses después de manera sorpresiva. La sentencia advierte que el Icetex tiene la obligación de actuar con certeza y previsibilidad, por lo que no puede revocar ni suspender estos beneficios amparándose en errores administrativos propios o reestructuraciones que los estudiantes no tenían cómo prever.

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El punto más fuerte del fallo judicial desarmó por completo la defensa que venía utilizando la entidad de créditos públicos. La Corte Constitucional descartó de raíz que la supuesta “asfixia presupuestal” o la falta de recursos públicos sea una justificación válida para dejar de girarle la plata a los universitarios.

Al revisar las cuentas y la minucia de los informes financieros, el tribunal descubrió una realidad incómoda: los recursos para renovar los subsidios sí habían sido solicitados y efectivamente transferidos al Icetex. En consecuencia, la Sala concluyó que la falta de pagos no obedeció a una quiebra de los fondos del Estado, sino a un serio problema de planeación, gestión y ejecución administrativa interna de la propia entidad. La Corte fue enfática al señalar que los platos rotos de la ineficiencia burocrática no los pueden pagar los estudiantes de escasos recursos que confiaron en la palabra de la institución para no abandonar sus aulas.

Este fallo llega en un momento de altísima sensibilidad para el Icetex, una entidad que históricamente ha estado en el ojo del huracán por las quejas de los usuarios debido a las tasas de interés y los retrasos crónicos en las convocatorias de subsidios para las poblaciones más vulnerables (como las comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto y beneficiarios del Sisbén).

Los subsidios de sostenimiento, que equivalen a montos semestrales clave para evitar la deserción, son el único sustento para miles de jóvenes que migran de las regiones a las principales capitales del país para estudiar. En el derecho colombiano, el principio de confianza legítima invocado por la Corte es un concepto sagrado: impide que el Gobierno o sus agencias destruyan de forma unilateral los beneficios otorgados a los ciudadanos, sirviendo como un freno de mano definitivo contra la improvisación en las políticas de educación pública.

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