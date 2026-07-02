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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jul 2, 2026 - 6:05 am

El mercado de las comidas rápidas en Colombia se prepara para una reconfiguración de grandes proporciones en el segmento del fried chicken. KFC Colombia, bajo la dirección de su CEO Jaime Gómez, ha pisado el acelerador de su estrategia de expansión con una meta clara a mediano plazo: convertirse en el líder absoluto de la categoría en los próximos cinco años. A pesar de enfrentar un panorama macroeconómico complejo, marcado por presiones en la nómina debido a las reformas laborales y el aumento del salario mínimo, la multinacional estadounidense está capitalizando variables a favor como la revaluación del peso para consolidar su presencia en el país.

El plan no solo contempla un crecimiento en las principales capitales, sino una decidida apuesta por la Colombia intermedia, un mercado que, según las directivas de la cadena, ha demostrado una alta fidelidad y un comportamiento comercial sumamente gratificante.

Para consolidar el liderato en ventas totales, la marca necesita músculo en territorio. La compañía registra la venta más alta por restaurante en su categoría, pero su foco actual está en multiplicar sus puntos de venta para superar a los competidores locales y tradicionales.

Indicador de Operación Cifra Actual (Primer Semestre 2026) Meta Proyectada (Cierre 2026)
Número de Establecimientos Cerca de 170 locales 180 locales en total
Nuevas Aperturas en el Año 10 restaurantes en marcha Ejecución del plan de expansión
Volumen de Abastecimiento 1 millón de pollos al mes Sostenimiento del flujo de suministro
Proveedores Aliados 5 avícolas nacionales certificadas 100% de origen local
Presencia Territorial Más de 35 municipios Consolidación en ciudades intermedias
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Uno de los puntos más agudos analizados por Jaime Gómez es la naturaleza de la competencia en Colombia. Contrario a lo que se piensa, el rival directo de las grandes multinacionales no son las otras marcas de franquicia, sino la masiva informalidad que domina las calles del país.

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“El principal competidor está en la calle: la informalidad, que puede representar hasta 80% del mercado de comidas rápidas. Competir contra ella es complejo porque muchos negocios informales no pagan impuestos ni parafiscales”, señaló el CEO de la cadena.

Para contrarrestar este desbalance, la estrategia de KFC se divide en dos frentes:

  1. Frente a la informalidad (80% del mercado): Ofrecer precios altamente accesibles combinados con una infraestructura y hospitalidad de primer nivel que justifiquen que el consumidor pague un valor formal.

  2. Frente a los competidores formales (20% del mercado): Sorprender al cliente mediante la transformación tecnológica de los locales, modernización constante de la marca e innovación permanente en el menú.

El mapa de éxito de KFC está encontrando un motor indispensable en las ciudades medianas y pequeñas. Municipios como Sogamoso, Duitama, Tuluá, Palmira, Sincelejo, Montería, Valledupar y El Rodadero están respondiendo con dinámicas de consumo superiores a las proyectadas por los analistas. De acuerdo con la compañía, las regiones intermedias son “muy agradecidas” y reciben con un fuerte cariño a las marcas globales fuertes, dinamizando las ventas totales de la operación.

El comportamiento de la economía durante la primera mitad del año dejó un balance positivo para el sector retail de grandes superficies, y se espera que el segundo semestre sea aún mejor debido a la estacionalidad comercial de fin de año. No obstante, las reglas fiscales y laborales siguen siendo el principal dolor de cabeza para la confianza inversionista.

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