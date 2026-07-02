El mercado de las comidas rápidas en Colombia se prepara para una reconfiguración de grandes proporciones en el segmento del fried chicken. KFC Colombia, bajo la dirección de su CEO Jaime Gómez, ha pisado el acelerador de su estrategia de expansión con una meta clara a mediano plazo: convertirse en el líder absoluto de la categoría en los próximos cinco años. A pesar de enfrentar un panorama macroeconómico complejo, marcado por presiones en la nómina debido a las reformas laborales y el aumento del salario mínimo, la multinacional estadounidense está capitalizando variables a favor como la revaluación del peso para consolidar su presencia en el país.

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El plan no solo contempla un crecimiento en las principales capitales, sino una decidida apuesta por la Colombia intermedia, un mercado que, según las directivas de la cadena, ha demostrado una alta fidelidad y un comportamiento comercial sumamente gratificante.

Para consolidar el liderato en ventas totales, la marca necesita músculo en territorio. La compañía registra la venta más alta por restaurante en su categoría, pero su foco actual está en multiplicar sus puntos de venta para superar a los competidores locales y tradicionales.

Indicador de Operación Cifra Actual (Primer Semestre 2026) Meta Proyectada (Cierre 2026) Número de Establecimientos Cerca de 170 locales 180 locales en total Nuevas Aperturas en el Año 10 restaurantes en marcha Ejecución del plan de expansión Volumen de Abastecimiento 1 millón de pollos al mes Sostenimiento del flujo de suministro Proveedores Aliados 5 avícolas nacionales certificadas 100% de origen local Presencia Territorial Más de 35 municipios Consolidación en ciudades intermedias

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.