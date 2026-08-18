El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia aumentó un 2,9 % entre enero y junio de 2026 en comparación con la primera mitad de 2025, un dato que estuvo en línea con lo proyectado por el mercado.
Así, en el segundo trimestre de 2026, el indicador creció un 3,5 %, respecto al mismo periodo el año anterior. Este dato fue superior a las expectativas de los analistas, que apenas superaban el 3 %.
De acuerdo con el Dane, al comparar el dato con el primer trimestre de este año, el PIB se expandió en 1,3 %, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.
Por su parte, el indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) presentó un crecimiento del 3,5 % en junio de 2026 frente al año anterior. De acuerdo con el DANE, su desempeño estuvo jalonado por las actividades terciarias.
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO