Por: VALORA ANALITIK

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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia aumentó un 2,9 % entre enero y junio de 2026 en comparación con la primera mitad de 2025, un dato que estuvo en línea con lo proyectado por el mercado.

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Así, en el segundo trimestre de 2026, el indicador creció un 3,5 %, respecto al mismo periodo el año anterior. Este dato fue superior a las expectativas de los analistas, que apenas superaban el 3 %.

De acuerdo con el Dane, al comparar el dato con el primer trimestre de este año, el PIB se expandió en 1,3 %, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Por su parte, el indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) presentó un crecimiento del 3,5 % en junio de 2026 frente al año anterior. De acuerdo con el DANE, su desempeño estuvo jalonado por las actividades terciarias.

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